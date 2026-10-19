4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu - Son Dakika
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4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu

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4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
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Konya’nın Akören ilçesinde 32 yaşındaki Murat Altınboğa, 4 ay önce evlendiği 30 yaşındaki eşi Melek Altınboğa’yı çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 1 çocuk annesi Melek Altınboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından aynı silahla intihara kalkışan Murat Altınboğa, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Akören’de evliliklerinin henüz 4'üncü ayındaki çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan genç kadın kurtarılamadı.

TARTIŞMA CİNAYETLE BİTTİ

Avdan Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında, çiftçilik yapan Murat Altınboğa ile 4 ay önce evlendiği 1 çocuk annesi eşi Melek Altınboğa arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Altınboğa, av tüfeğiyle eşine ateş etti. Melek Altınboğa olay yerinde hayatını kaybetti. 

Murat Altınboğa ise ardından aynı silahla intihara kalkıştı.

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Altınboğa, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Melek Altınboğa’nın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelOtopsiAkörenÇocukKonyaKadınSon Dakika

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