İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor - Son Dakika
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İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

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İrfan Can Eğribayat\'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
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Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada 88. dakikada yaptığı hatayla tepki çeken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın, Arda Turan ile 2014 yılında çektirdiği fotoğraf yeniden gündeme geldi. Eski fotoğraf üzerinden genç kalecinin Galatasaray taraftarı olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 88. dakikasında kalesinde gördüğü golde hatası bulunan İrfan Can Eğribayat, maçın ardından tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Deneyimli kaleci, kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Ancak karşılaşmanın ardından gündeme gelen bir fotoğraf, tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

12 YILLIK FOTOĞRAF YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

İrfan Can Eğribayat'ın 30 Haziran 2014 tarihinde Facebook hesabından paylaştığı, Arda Turan ile birlikte çekilmiş fotoğrafı yeniden dolaşıma girdi. Genç kalecinin U16 Milli Takımı'nın Azerbaycan kampı sırasında Arda Turan ile çektirdiği belirtilen kare, Galatasaray karşılaşmasında yaptığı hatanın ardından yeniden dikkat çekti.

İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞU YORUMLARI YAPILDI

Fotoğrafın yeniden paylaşılmasıyla birlikte İrfan Can Eğribayat'ın Galatasaray taraftarı olduğu yönünde yorumlar ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, kalecinin maçın son dakikalarında yaptığı hatayla yıllar önce Arda Turan ile çektirdiği fotoğraf arasında bağlantı kurmaya çalıştı.

İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor

Ancak eski bir milli takım kampında çekilen fotoğraf, İrfan Can Eğribayat'ın hangi takımı tuttuğunu veya karşılaşmadaki hatasının nedenini kanıtlamıyor.

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Gençlerbirliği'nin uzun süre golsüz götürdüğü karşılaşmada 88. dakikada yediği gol, başkent ekibine mağlubiyeti getirdi. Goldeki hatası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan İrfan Can Eğribayat, kendi taraftarlarının da tepkisini çekti. Tribünlerden yükselen ıslıklar, karşılaşmanın son bölümüne damga vurdu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 8wfpm7wfcz 8wfpm7wfcz:
    Gol öncesi gs’li futbolcunun gençler oyuncusuna faulü neden gündeme getirilmiyor. Halbuki aynı sebepten dolayı fenerin bir golü iptal edildi. Yapıya devam. 2 0 Yanıtla
  • Selçuk Yılmaz Selçuk Yılmaz:
    yok daha neler? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor - Son Dakika
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