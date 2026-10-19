Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı - Son Dakika
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Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen mevlit etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilav ve ayranı tüketen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 182'ye yükselirken, bazı ayranların son kullanma tarihinin geçtiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 2'nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinin ardından çok sayıda kişi rahatsızlandı. Tavuklu pilav ve ayran tüketen vatandaşlardan 182'si, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

YEMEKTEN 3 SAAT SONRA RAHATSIZLANDILAR

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çiftli Mahallesi'nde meydana geldi. Birlik ve beraberliği güçlendirmek ve hayatını kaybedenleri anmak amacıyla düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı.

Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Etkinlikte ikram edilen tavuklu pilavı yiyip ayran içen bazı vatandaşlarda, yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Rahatsızlanan kişiler ilçedeki hastanelere başvurdu.

HASTANEYE BAŞVURANLARIN SAYISI 182'YE YÜKSELDİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısı 182'ye ulaştı. Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ AYRAN İDDİASI

İncelemeler kapsamında etkinlikte dağıtılan tavuklu pilav ve ayranlardan numuneler alındı. Bazı ayranların son kullanma tarihinin geçtiği öğrenilirken, rahatsızlıkların tüketilen yiyecek veya içeceklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor.

Olayın kesin nedeni, alınan numuneler üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı
Kaynak: DHA
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