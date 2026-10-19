İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı anlatmak için hazırlanan ünlü spiker Derek Rae'nin maç notları dikkat çekti. Neredeyse her santimetresi yazılarla dolu olan kağıtta futbolcuların isimlerinden istatistiklere kadar çok sayıda bilgi yer aldı. Rae'nin maç öncesi hazırlığı, spikerliğin kamera arkasındaki emeğini gözler önüne serdi.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in 30. dakikada attığı golle öne çıktığı karşılaşmanın ardından, bu kez maçın anlatımına hazırlanan ünlü spiker Derek Rae'nin notları dikkat çekti.

KAĞITTA BOŞ YER KALMADI

Derek Rae'nin Real Madrid-Sevilla karşılaşması için hazırladığı not kağıdı, üzerindeki yoğun bilgilerle dikkat çekti. Siyah, mavi ve kırmızı kalemlerle doldurulan sayfada futbolcuların isimleri, forma numaraları ve karşılaşmayla ilgili çok sayıda kısa not bulunuyor.

Kağıdın neredeyse tamamını kullanan Rae'nin bazı bilgileri daire içine aldığı, önemli gördüğü ayrıntıları ise farklı renklerle işaretlediği görülüyor.

İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi

HER FUTBOLCU İÇİN AYRI HAZIRLIK

Paylaşılan fotoğrafta Real Madrid ve Sevilla kadrolarına ilişkin bilgilerin farklı bölümlerde toplandığı görülüyor. Futbolcularla ilgili notların yanı sıra takımların geçmiş karşılaşmalarına ve çeşitli istatistiklere yönelik kayıtlar da kağıtta yer alıyor.

Yoğun el yazısıyla hazırlanan sayfa, maç anlatımının yalnızca sahada yaşananları aktarmaktan ibaret olmadığını, spikerlerin karşılaşma öncesinde ayrıntılı bir hazırlık yaptığını ortaya koyuyor.

ARDA GÜLER GOLÜYLE GECEYE DAMGA VURDU

Rae'nin notlarını hazırladığı mücadelede Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, 30. dakikada attığı şık golle takımını öne geçirirken Madrid temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından dikkat çeken not kağıdı ise futbolseverlere bir maç anlatımının perde arkasını gösterdi.

Auto OlaysızReal MadridSevilla FCSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • abbas dursun abbas dursun:
    bizimkilerde maçı izlerken çekirdek yiyor profesyonellik 600 deniz mili uzakta 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanada’da Wainwright Askeri Üssü’nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangında 4 asker öldü, ağır yaralılar var
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Depremden sonra gelen istila Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:07:12. #.0.2#
SON DAKİKA: İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei