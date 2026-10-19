Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak - Son Dakika
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Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

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Yeşil pasaportuyla Almanya'ya giden devlet memuru Yahya Bilger, Frankfurt Havalimanı'nda ülkeye alınmadı. Yeterli parası, dönüş bileti ve otel rezervasyonu bulunmadığı gerekçesiyle girişine izin verilmediğini belirten Bilger, Almanya'daki akrabalarıyla görüşülmesine rağmen polisleri ikna edemedi. Yaşadıklarını videoya çeken Bilger, "Yeşil pasaportunuza o kadar güvenmeyin." diyerek uyardı.

Yeşil pasaportuyla vizesiz seyahat etmek için Almanya'ya giden devlet memuru Yahya Bilger, Frankfurt Havalimanı'nda beklemediği bir durumla karşılaştı. Pasaport kontrolü sırasında Alman sınır polisleri tarafından ülkeye girişi reddedilen Bilger, yaşadıklarını havalimanında çektiği videoyla anlattı. Pasaportuna geçici olarak el konulduğunu belirten Bilger, Almanya'daki akrabalarının kendisini karşılamak için havalimanına gelmesine rağmen ülkeye alınmadığını söyledi.

YEŞİL PASAPORTU OLMASINA RAĞMEN ALMANYA'YA ALINMADI

Havalimanında hakkında düzenlenen ülkeye giriş reddi belgelerini gösteren Bilger, Alman polisinin maddi durumunu ve seyahat planını yeterli bulmadığını öne sürdü.

Bilger, "Yeşil pasaportunuza güvenmeyin, çünkü ben yeşil pasaportumla Almanya'ya giremedim. Şu an yeşil pasaportum polislerde. Frankfurt Havalimanı'ndayım ve bunlar da benim tutulan belgelerim. Almanya'ya alınmama sebebim; yeterince paramın olmadığını düşünmeleri. Havalimanında beni bekleyen biri olmasına rağmen güvenmediler." dedi.

Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

AKRABALARIYLA GÖRÜŞTÜLER, YİNE DE İKNA OLMADILAR

Almanya'da yaşayan akrabalarının yanında konaklamayı planladığını belirten Bilger, sınır polislerinin akrabalarıyla iletişime geçmesine rağmen kararlarını değiştirmediğini ifade etti.

Yaşadığı duruma tepki gösteren Bilger, "Dönüş biletim ve otel rezervasyonum olmadığı için de güvenmediler. Ama dediğim gibi, burada akrabalarım var. Onları da anlattım, hatta kendileriyle görüştüler. Ama yine de beni ülkeye almak istemediler. Sebepler bunlar. Bana göre mantıksız, onlara göre mantıklı. Tam olarak neler yaşadığımı uzun bir videoda anlatmak istiyorum ama olay bu. Siz de dikkat edin, yeşil pasaportunuza o kadar güvenmeyin." ifadelerini kullandı.

YEŞİL PASAPORT ALMANYA'YA GİRİŞİ GARANTİLEMİYOR

Türkiye'de belirli kamu görevlilerine ve hak sahiplerine verilen hususi damgalı yeşil pasaport, Schengen Bölgesi'ne kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti sağlıyor. Ancak vizesiz seyahat hakkı, ülkeye koşulsuz giriş yapılabileceği anlamına gelmiyor.

Schengen sınır kuralları kapsamında yetkililer, seyahatin amacını, konaklama koşullarını ve yolcunun yeterli maddi imkâna sahip olup olmadığını kontrol edebiliyor.

SINIRDA BU BELGELER İSTENEBİLİYOR

Yeşil pasaport sahiplerinden sınır kontrolünde dönüş bileti, otel rezervasyonu veya konaklamayı doğrulayan belgeler, seyahat amacına ilişkin bilgiler ve yeterli maddi kaynağı gösteren kanıtlar talep edilebiliyor.

Akraba veya arkadaş yanında kalacak yolcuların da konaklama adresini ve ziyaret amaçlarını açıklamaları gerekebiliyor. Seyahat sağlık sigortası da yolculuk öncesinde önerilmekle birlikte, kısa süreli vizesiz girişlerde her durumda zorunlu bir sınır belgesi niteliği taşımıyor.

Giriş koşullarının karşılanmadığının değerlendirilmesi halinde sınır görevlileri, yeşil pasaport sahiplerinin de ülkeye girişini reddedebiliyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    Afganistan eşittir Türkiye normal 4 3 Yanıtla
    Rick Ricco Rick Ricco:
    Eminmisin. Aileni götürbakalim Afganistana TC de gezdigin gibi Sehirleri gezdigin gibi gezebilecekmisin. Kafana göre yorum yapma 0 0
    Zafer El Zafer El:
    Belkide yandaş memurlardan olabileceğini düşünmüş olabilirler 0 0
  • Caner Caner:
    Gayet basit, mahkemeye verirsin, tazminat bile alırsın. Şikayet etmeyin mahkemeye verin. 2 1 Yanıtla
    Mehmet Emin Yavuz Mehmet Emin Yavuz:
    Hangi mahkemeye verecek. Her ülke kimi ülkesine alacağına kendisi karar verir. 0 0
  • ayhan erbek ayhan erbek:
    yakında yeşil pasaport AB tarafından tanınmayacak T. C bunu istismar etti her personele verilmesi artık söz konusu olmayacak emekli oluncada iptal edilecek AB bunu istedi. 1 1 Yanıtla
  • BEYTULLAH SAKİ BEYTULLAH SAKİ:
    Almanlar ise ülkemize kimlik belgeleri ile girebiliyorlar yeşil pasaportumuzu kıymetini bilelim değerlendirelim Her önüne gelen meslek grubuna da imkan sağlamayalım 1 0 Yanıtla
  • skahraman1963 skahraman1963:
    yazık Türkiye'ye cumhuriyet i ne hale geldi , 0 1 Yanıtla
    Rick Ricco Rick Ricco:
    Ne hale gelmis onun icinmi AB ülkelerinin vatandaslari Türkiye ye yerlesiyor. Önce düsün ondan sonra yorumunu yap. 0 1
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