Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu - Son Dakika
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Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

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Arda Güler İspanya\'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
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Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı şık golle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'i İspanya konuşuyor. Milli yıldızın Peque ile yaşadığı tartışmalı pozisyon nedeniyle Sevilla cephesi kırmızı kart itirazında bulunurken, VAR'ın müdahale etmemesi tepkilere neden oldu. Jose Mourinho ise pozisyonu görmediğini belirterek tartışmaya dahil olmaktan kaçındı.

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arda Güler'in Peque ile yaşadığı pozisyon tartışma yarattı. Milli futbolcunun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini savunan Sevilla cephesi, hakem yönetimine ve VAR kararlarına tepki gösterdi.

SEVILLA CEPHESİNDEN HAKEME SERT TEPKİ

Sevilla'nın sağ beki Juan Iglesias, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarının maçın sonucunu etkilediğini savundu.

Iglesias, "Maçın kaderini hakemlerin kararları belirledi. Arda Güler ilk yarıda Peque'ye müdahalede bulundu. 2-0'lık gol öncesinde ise Konate'nin Robbie Ure'a yaptığı bir faul var" ifadelerini kullandı.

Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

"NEDEN VAR'DAN ÇAĞIRMIYORLAR?"

Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza da Arda Güler'in dahil olduğu pozisyonda VAR'ın devreye girmemesini eleştirdi. İspanyol teknik adam, "Neden VAR'dan çağırmıyorlar? Belki de El Clasico'ya dokuz puan farkla gitmemeleri içindir" diyerek hakem kararına tepki gösterdi. Garcia Plaza, pozisyonun incelenmesi gerektiğini savunurken karşılaşmanın ardından büyük öfke yaşadıklarını dile getirdi.

MOURINHO: ELİMDE TEK BİR GÖRÜNTÜ BİLE YOK

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ise maçın ardından kendisine yöneltilen Arda Güler sorusuna temkinli yanıt verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Sizin için büyük bir tartışma konusu olan bu sorudan kaçınmak istiyorum. Kimse bana ne olduğunu iddia ettikleri şeyi gösteremedi, elimde tek bir görüntü bile yok" ifadelerini kullandı. Mourinho, pozisyonu görmediğini belirterek hakem kararı hakkında doğrudan değerlendirme yapmaktan kaçındı.

ARDA GÜLER GOLÜYLE DE ÖNE ÇIKTI

Tartışmaların odağındaki Arda Güler, Sevilla karşısında attığı golle de maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Milli futbolcunun performansı Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetine katkı sağlarken karşılaşmanın ardından kırmızı kart tartışmaları öne çıktı.

Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
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