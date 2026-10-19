CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında - Son Dakika
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CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

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CİMER üzerinden yapılan bir ihbar üzerine 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı olarak kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren örgüte yönelik operasyonda 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türk vatandaşı 41 kadının maddi menfaat karşılığında 811 kez yumurta satışı yaptığı tespit edilirken, aralarında doktor ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden yapılan bir ihbar üzerine uluslararası düzeyde yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

HTS kayıtları, MASAK raporları ve yurt dışı seyahat verilerinin titizlikle incelenmesi sonucu; Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı bir suç örgütünün varlığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşı kadınların organizasyon aracılığıyla yurt dışına yönlendirildiği ve maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmalarının sağlandığı belirlendi. Soruşturma dosyasında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen delillerin ardından İstanbul dâhil 14 ilde düğmeye basıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin halihazırda cezaevinde olduğu saptandı. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 7 şüpheli ile birlikte firari durumdaki toplam 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında

BAKAN GÜRLEK: HİÇBİR MADDİ MENFAAT İNSAN ONURUNUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Gerçekleştirilen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararlılık mesajı verdi. Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz! Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Soruşturmayı yürüten ekiplere teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • tuncay şen tuncay şen:
    Devletin işi gücü yok herhalde . ALan memnun satan memnun milletin üremesine ne karişıyorlarki 4 16 Yanıtla
    Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Senin gibi gereksizler çıkmasın diye uğraşıyo devlettt 12 1
    Zafer El Zafer El:
    Günaydın KKTC nin elli yıldır ticaret kaynağı gazinolarda dahil aklınız yenimi başınıza geldi yazıklar oldu KKTC için yitip giden canlara 0 3
    Münir pekel Münir pekel:
    Konu şu üç çocuk yaptınız hepsi kız çıktı ve ısrarla erkek çocuk istiyorsunuz, kıbrıstaki bu klinikler ile anlaşıyorsunuz ve erkek çocuk sahibi oluyorsunuz kısacası laboratuvarda ayarlayıp rahme geri koyuyorlar ve dünya kadar paranızı alıyorlar 1 0
  • yıldıray yanık yıldıray yanık:
    Ondan sonra meydanlar doluyor o.... anladınız siz 11 0 Yanıtla
  • mustafaelgin6 mustafaelgin6:
    kktc ye yapin asil girne amerikana burda yapiliyor o is yurtdisindan lgbt ler gelip tasiyici anneye yasa disi cocuk yaptiriyolar 8 1 Yanıtla
  • cihan duran cihan duran:
    helal olsun. fonlayın. fonkayın. 6 1 Yanıtla
  • serdartohumcu1988 serdartohumcu1988:
    benim beyin almadı yumurta ne la kuş ticaretimi 1 5 Yanıtla
    Müslüm Deniz Müslüm Deniz:
    boş ver karışma sen bu işlere!..?? 5 0
    Hakan Şen Hakan Şen:
    tohum ticareti 3 0
    Muhammed Fatih Buğrul Muhammed Fatih Buğrul:
    Senin soyadından da olduğu gibi Hakan Şen demiş tohum ticareti Sen de yakında tutuklarlar soyadını değiştir 1 0
    Netherill Netherill:
    flamura 85 varmı tohumcu :D sen ekime hazırlan 0 0
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