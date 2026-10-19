21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu - Son Dakika
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21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

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21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
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TFF 3. Lig'de Pazarspor forması giyen 21 yaşındaki Seçkin Batuhan Fırıncı, attığı golün ardından yaptığı sevinçle maçın önüne geçti. Formasını çıkaran genç futbolcunun yaşına rağmen sahip olduğu kaslı vücudu, ortaya dikkat çekici bir görüntü çıkardı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Pazarspor'un 21 yaşındaki golcüsü Seçkin Batuhan Fırıncı, bu kez attığı golden çok gol sevinci sırasında ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti.

GOL SEVİNCİNDE KASLARINI SERGİLEDİ

Golün ardından formasını çıkararak sevincini yaşayan genç forvetin kaslı fiziği objektiflere yansıdı. Fırıncı'nın belirgin karın ve kol kasları, gol sevincinin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

HENÜZ 21 YAŞINDA

Henüz 21 yaşında olan Pazarspor'un forveti, gol sevinci sırasında verdiği görüntüyle fiziksel gücünü de ortaya koydu. Genç futbolcunun fotoğrafı, yeşil sahalarda yaşanan alışılmış gol sevinçlerinden farklı bir kare olarak öne çıktı.

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    Yorumlar (4)

  • Trakyalı Ezelden Trakyalı Ezelden:
    Bu bizim tokumuz olamazdı o yaşta. Vücütmuş tsss! Hadi ziyaaa hadi 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    iğne sağolsun boş topcu 1 0 Yanıtla
  • demokratikfikir demokratikfikir:
    21 yaşında, hayret doğrusu. Vücut geliştirme hocalarında bile böyle kas yok 0 0 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    Kimi parasıyla kadınlar makyajılar birileri çoluğu cocuğuyla başkalarıda böyle kaslarıyla övünüp Övülmeyi bekliyor.. Övülmenin bir insana ne gibi faydası var ki. Egolara iyi mi geliyor 0 0 Yanıtla
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