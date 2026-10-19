21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

TFF 3. Lig'de mücadele eden Pazarspor'un 21 yaşındaki golcüsü Seçkin Batuhan Fırıncı, bu kez attığı golden çok gol sevinci sırasında ortaya çıkan görüntüsüyle dikkat çekti.

GOL SEVİNCİNDE KASLARINI SERGİLEDİ

Golün ardından formasını çıkararak sevincini yaşayan genç forvetin kaslı fiziği objektiflere yansıdı. Fırıncı'nın belirgin karın ve kol kasları, gol sevincinin en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

HENÜZ 21 YAŞINDA

Henüz 21 yaşında olan Pazarspor'un forveti, gol sevinci sırasında verdiği görüntüyle fiziksel gücünü de ortaya koydu. Genç futbolcunun fotoğrafı, yeşil sahalarda yaşanan alışılmış gol sevinçlerinden farklı bir kare olarak öne çıktı.