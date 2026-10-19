Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı - Son Dakika
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Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

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Galatasaray\'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
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Galatasaray'da Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Yıllık toplam maliyetleri vergiler hariç 19,5 milyon euroyu bulan üç futbolcunun performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetimin, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ocak ayında harekete geçeceği öne sürüldü.

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yüksek maliyetlerine rağmen beklentilerin altında kalan Leroy Sane, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda üç futbolcu için ocak ayında ayrılık planı hazırlanıyor.

TAVIRLARI RAHATSIZLIK YARATTI

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın performanslarının teknik heyeti memnun etmediği belirtildi. Özellikle Sane'nin sahada sorumluluk almaktan kaçındığı yönündeki değerlendirmelerin kulüp içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Alman futbolcunun performansının yanı sıra saha içindeki tavırlarının da teknik heyetin kararında etkili olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

İKİ DÜNYA YILDIZIYLA YOLLAR AYRILABİLİR

Sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan ile ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leroy Sane için ise ara transfer döneminde gelecek tekliflerin değerlendirileceği ifade edildi. Galatasaray'ın Alman yıldızın ayrılığından bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği aktarıldı.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

KAAN AYHAN DA LİSTEDE

Ayrılık planlamasında yer aldığı belirtilen bir diğer isim ise milli futbolcu Kaan Ayhan oldu. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuya teklif gelmesi halinde yönetimin ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı

TOPLAM MALİYETLERİ 19,5 MİLYON EURO

Haberde yer alan bilgilere göre Leroy Sane'nin yıllık ücreti 12 milyon euro, İlkay Gündoğan'ın 5 milyon euro, Kaan Ayhan'ın ise 2,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Üç futbolcunun vergiler hariç toplam yıllık maliyeti 19,5 milyon euroya ulaşıyor.

Sane'nin bu sezon 10 resmi maçta gol veya asist katkısı üretemediği, İlkay Gündoğan'ın üç maçta skor katkısı sağlayamadığı, Kaan Ayhan'ın ise yalnızca bir karşılaşmada görev aldığı belirtildi. Galatasaray yönetiminin ocak ayında üç oyuncuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

İlkay GündoğanGalatasarayOkan BurukKaan AyhanLeroy SaneDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Oh be nihayet 4 0 Yanıtla
  • ERDİNÇ YAŞAR ERDİNÇ YAŞAR:
    gayet mantıklı abi acil yerleri dolsun en iyi şekilde 3 0 Yanıtla
  • Ben K Ben K:
    Keşke geçmişe yönelik de paralarının yarısı alınsa böyle hiç haketmeyen tiplerden. Kşüplerimize çöküyor arf niyetli topçular maalesef 2 0 Yanıtla
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Tam isabet olmuş 0 0 Yanıtla
  • 8k7mxzpfdk 8k7mxzpfdk:
    hiç durmayın çabuk def edin 0 0 Yanıtla
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