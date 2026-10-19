Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Müge Anlı’nın programında biyolojik babasını bulabilmek için yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Sağlık durumu iyi olan Yorulmaz'ın BMW marka araca binmesi dikkat çekti.
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında hastalığı için ilik nakli gerektiğinden biyolojik babasını bulabilmek adına yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Yorulmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yaptığı BMW marka araç dikkatlerden kaçmadı.
Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Bu çocuk fakirdi, ara BMW aldı
- Hamid de parayı bulmuş
- Bu arabayı sen hangi ara aldın
- Müge Anlı elleriyle suça sürüklenen çocuk inşa etti
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