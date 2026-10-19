Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında hastalığı için ilik nakli gerektiğinden biyolojik babasını bulabilmek adına yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Yorulmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yaptığı BMW marka araç dikkatlerden kaçmadı.

Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;