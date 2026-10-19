Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı - Son Dakika
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Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

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Müge Anlı’nın programında biyolojik babasını bulabilmek için yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Sağlık durumu iyi olan Yorulmaz'ın BMW marka araca binmesi dikkat çekti.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında hastalığı için ilik nakli gerektiğinden biyolojik babasını bulabilmek adına yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Yorulmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yaptığı BMW marka araç dikkatlerden kaçmadı. 

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar; 

  • Bu çocuk fakirdi, ara BMW aldı
  • Hamid de parayı bulmuş
  • Bu arabayı sen hangi ara aldın
  • Müge Anlı elleriyle suça sürüklenen çocuk inşa etti
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdiMüge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
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    Yorumlar (9)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    güzel duygu sömürüsü yaptı.! 8 0 Yanıtla
  • Mesut null Mesut null:
    30 yaşında araba.Etsin etsin 300 bin lira.Yani ne çok abartıyorsunuz anlamıyorum. 5 1 Yanıtla
    said.kardg1 said.kardg1:
    ben kimseyi yargılamıyorum yanlıs anlasılmasın, sadece bu mesaja cewap wermek istedım 300.000 tlye boyle araba yok bılgın olsun kardes 2 0
  • SERHAT KOCAKAYA SERHAT KOCAKAYA:
    dün koluna dövme yaptıyordu!!! 5 0 Yanıtla
  • Bahadır Özcivelek Bahadır Özcivelek:
    yaw kardeşim 1.5 milyonluk araba neyin duyarını kasiyonuz Eminevim gibi firmalara yazılıp almıştır kredi cekip almışlardır . 3 0 Yanıtla
    Serhat ÇINAR Serhat ÇINAR:
    Ne 1,5 milyonu. Araç BMW E36, 300-350 bin lira piyasası. 0 0
  • muratdilki59 muratdilki59:
    adamın bindiği araba en eski BMW ne alakası var en eskisi 1 0 Yanıtla
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