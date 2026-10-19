Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Fransa'nın başkenti Paris'te protestolar sırasında yaşanan yangın ve yağmalama olaylarında futbol dünyasını ilgilendiren görüntüler ortaya çıktı. İki kişinin, bir evden çaldıkları öne sürülen Lionel Messi imzalı Barcelona forması ve kaptanlık pazubandını sokak ortasında sergilediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

MESSI İMZALI KOLEKSİYON ÜRÜNLERİNİ ÇALDILAR

Yağmalama sırasında ele geçirilen ürünler arasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin imzasını taşıyan Barcelona forması ve kaptanlık pazubandı da yer aldı. Çalınan parçaların Messi'nin kişisel eşyaları olmadığı, koleksiyon amacıyla saklanan imzalı ürünler olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde iki kişinin, çerçevelenmiş koleksiyon parçalarını sokakta taşıyarak kameralara gösterdiği görüldü.

DEĞERLERİ 70 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR

Messi'nin imzasını taşıyan özel koleksiyon ürünleri, futbol hatıraları piyasasında yüksek fiyatlarla alıcı bulabiliyor. İmzalı Barcelona forması ve kaptanlık pazubandı gibi koleksiyon parçalarının değerinin 40 bin ila 70 bin dolar arasında değişebildiği öne sürülüyor. Ancak çalındığı belirtilen ürünlerin kesin piyasa değerine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ÇALDIKLARI ÜRÜNLERİ SOKAK ORTASINDA SERGİLEDİLER

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise şüphelilerin ele geçirdikleri değerli koleksiyon parçalarını gizlemek yerine kameralara göstermesi oldu. Görüntülerde Messi imzalı Barcelona forması ve kaptanlık pazubandının sergilenmesi dikkat çekti. Çalınan ürünlerin bulunup bulunmadığına ve şüphelilerin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.