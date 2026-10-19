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Yağmacılara tek başına meydan okudu

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İtalya'nın Milano kentinde protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle maskeli gruplar mağazaları yağmalayıp iş yerlerine zarar verdi. Olaylar sırasında bir kişinin, yağmacı olduğu öne sürülen gruba sopayla tek başına müdahale ettiği anlar dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fransa'daki protestoların ardından İtalya'da da sokaklar karıştı. Milano'da 17 Ekim Cumartesi günü savaşlara ve artan yaşam maliyetlerine karşı başlayan gösteriler, 18 Ekim Pazar günü de devam etti. Başlangıçta barışçıl şekilde düzenlenen protestolarda yüzlerini kapatan grupların polisle çatışması ve mağazaları yağmalaması üzerine kent merkezinde büyük gerginlik yaşandı.

MAĞAZALARI YAĞMALADILAR, VİTRİNLERİ PARÇALADILAR

Olaylar özellikle Milano'nun simge noktalarından Duomo Meydanı ve çevresinde yoğunlaştı. Via Torino, Piazza Mercanti, Via Dante ve Piazza Cordusio çevresinde toplanan maskeli gruplar, mağazaların camlarını kırarak içeri girdi.

Via Orefici Caddesi'nde bulunan Under Armour ve Levi's mağazalarının vitrinleri elektrikli scooter gidonuyla parçalandı. İçeri giren kişiler, mağazalardan ürünleri alarak uzaklaşırken sokaklara askılar ve çeşitli eşyalar saçıldı.

Foot Locker, Champions ve Decathlon gibi mağazalar da olayların hedefi oldu. Bazı gruplar çevredeki masa ve sandalyeleri iş yerlerinin camlarına fırlatırken çöp kutuları devrildi, araçlar ve kamu malları zarar gördü.

YAĞMACILARA SOPAYLA MÜDAHALE ETTİ

Milano'daki olaylar sırasında kaydedildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada dikkat çekti.

Under Armour mağazasının önünde çekildiği öne sürülen videoda, elinde sopa bulunan bir kişinin mağazayı yağmaladığı iddia edilen kişilere müdahale ettiği görüldü.

Görüntülerde adamın tek başına birden fazla kişiye karşı koymaya çalıştığı öne sürülürken video kısa sürede farklı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ancak görüntülerdeki kişinin mağaza sahibi olup olmadığı, müdahale ettiği kişilerin kimlikleri ve olayın bütün ayrıntıları bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Sosyal medyada bu kişilerin göçmen olduğu yönünde paylaşımlar yapılsa da söz konusu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZ VE TAZYİKLİ SU KULLANDI

Şiddet olaylarının büyümesi üzerine polis ve jandarma ekipleri kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Göstericilerin taş, sandalye ve çeşitli cisimlerle güvenlik güçlerine saldırması üzerine çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Duomo Meydanı ve çevresindeki sokaklarda polis ile maskeli gruplar arasında kovalamacalar yaşandı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesinden kaçmak için ara sokaklara dağıldı.

Polis araçlarının da zarar gördüğü olaylarda barikatlar ateşe verildi.

TARİHİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Milano'nun en önemli turistik noktalarından Galleria Vittorio Emanuele II çevresinde de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Tarihi alışveriş galerisine girişler polis ekipleri tarafından kontrol altına alınırken bazı işletmeler kapılarını kapattı.

Camparino ve Cracco gibi işletmeler faaliyetlerine ara verirken Biffi ve Savini gibi mekanlar, dışarıdaki masa, sandalye ve cam bölmeleri kaldırarak olası saldırılara karşı önlem aldı.

Kent merkezindeki olaylar nedeniyle turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hareketlilik azaldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 200'Ü AŞTI

İtalya'daki olayların bilançosu da ağırlaşıyor. İtalyan haber ajansı ANSA'nın 18 Ekim gecesi paylaştığı bilgilere göre, Milano'da iki gün süren olaylarda emniyete götürülenlerin sayısı 200'ü aştı. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

İlk gün ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin polis verilerinde ise 28 kişinin tutuklandığı, 43 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve 141 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı.

MELONI ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI KARARI ALDI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Milano başta olmak üzere birçok kentte yaşanan şiddet olaylarını sert sözlerle kınadı. Gösteri yapmanın demokratik bir hak olduğunu ancak şehirlerin ateşe verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Meloni, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Meloni, artan şiddet olaylarının ardından 19 Ekim Pazartesi günü kamu düzeni ve güvenlik konularının ele alınacağı bir toplantı düzenleme kararı aldı.

PROTESTOLAR DİĞER KENTLERE DE SIÇRADI

Milano'da başlayan olaylarla birlikte Torino, Bologna, Brescia ve Bergamo gibi kentlerde de protestolar düzenlendi. Torino'da mağazalar hedef alınırken Bologna'da göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri bazı bölgelerde tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, protestoların nedenlerinin anlaşılabilir olduğunu ancak güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ve şehirde meydana gelen tahribatın kabul edilemeyeceğini söyledi.

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İtalyaMilanoDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Yağmacılar için polise vur emri verirsin sorun anında biter birkaç gün insan hakları falan filan bağırırlar ama ceza peşin kesilmiş olur .. 2 0 Yanıtla
  • yetiskarakoc yetiskarakoc:
    Alın size medeniyet ülkesi... 0 1 Yanıtla
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