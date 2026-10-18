İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor - Son Dakika
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İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor

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İstanbul\'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
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İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı hakkında karar verildi. Stadın yıkılıp yeniden inşa edileceği açıklandı.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde ağır hasar gören Ayazağa Atatürk Stadı için karar çıktı. 

YIKILIP YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Su baskını nedeniyle tamamen çamurla kaplanan ve kullanılamaz hale gelen tesis, yıkılarak yeniden inşa edilecek. Amatör Lig ekiplerinden Ayazağaspor'a ev sahipliği yapan, hem amatör maçların oynandığı hem de altyapı kategorilerindeki genç sporcuların eğitim aldığı tesislerde sel sonrası temizlik ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyordu. Yapılan incelemelerin ardından stadın mevcut haliyle kullanılamayacağı belirlendi ve tesisin tamamen yıkılıp sıfırdan yapılmasına karar verildi.

İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor

''NE SAHA NE DE SOYUNMA ODALARI KULLANILABİLİR DURUMDA''

Yaşanan felaketin ardından durumun vahametini gözler önüne seren Ayazağaspor Kulübü Başkanı Sedat Yaşar, "Ayazağa halkına geçmiş olsun. Durum gerçekten çok kötü. Çevredeki dükkanların bütün malzemeleri ve selin sürüklediği tüm pislik, çamur kulübün sahasına doldu. Ne çim halı, ne saha, ne de soyunma odaları kullanılabilir durumda. Ancak devletimizin bizi bu süreçte yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

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SON DAKİKA: İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor - Son Dakika
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