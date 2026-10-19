Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti - Son Dakika
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Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

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Ekvador'da ayin sırasında üzerine dev haç düşmesi sonucu hayatını kaybeden Katolik rahip Patricio Sánchez Molinari'nin son vaazındaki sözleri ortaya çıktı. Rahibin, kazadan hemen önce cemaatine "Bir gün burada bulunan hepimiz öleceğiz" dediği öğrenildi. Hayatın geçiciliğinden söz ettikten kısa süre sonra üzerine ağır bir haç düşen rahibin son anları canlı yayın kamerasına yansırken kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Ekvador'un Guayaquil kentinde ayin sırasında üzerine dev haç düşmesi sonucu hayatını kaybeden Katolik rahip Patricio Sánchez Molinari'nin ölümünden hemen önce yaptığı konuşmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Rahibin, cemaatine hayatın geçiciliğini anlattığı ve herkesin bir gün öleceğini söylediği vaazın ardından hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

"BİR GÜN BURADA BULUNAN HEPİMİZ ÖLECEĞİZ"

Our Lady of Perpetual Help Kilisesi'nde görev yapan rahip, son vaazında insanların telefonlarıyla vakit geçirmek yerine Tanrı'ya ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini anlattı.

Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahip, konuşmasında "Bir gün burada bulunan hepimiz de öleceğiz. Bazen bazı şeylere harcadığımız zaman, Tanrı ile geçirdiğimiz zaman kadar anlamlı olmayabilir" ifadelerini kullandı.

ÖLÜMDEN SÖZ ETTİ, ÜZERİNE DEV HAÇ DÜŞTÜ

Hayatın geçiciliğine ilişkin konuşmasının ardından rahibin üzerine kilisenin duvarında bulunan ağır bir haç düştü. Canlı yayın sırasında meydana gelen korkunç kazada Sánchez Molinari hayatını kaybetti.

Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin ölümden söz ettiği son vaazının ardından böyle bir kazanın yaşanması olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

KİLİSEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin hayatını kaybettiğini doğrulayarak taziye mesajı yayımladı. Uzun yıllar farklı bölgelerde görev yapan Sánchez Molinari'nin ölümü kilise topluluğunda üzüntüye neden oldu. Ağır haçın duvardan neden koptuğu ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kameradaBöyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
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