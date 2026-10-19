Gupse Özay\'ın Deliha için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha karakteri için iki filmde de 23’er kilo alan Gupse Özay, ikinci filmin ardından kilo veremediğini ve sağlık sorunları yaşadığını anlattı. Oyuncu, doktor kontrolünde TSH değerinin 185 çıktığını söyledi.

Deliha karakteri için fiziksel değişim geçiren Gupse Özay, Ayşe Arman’ın programında bu sürecin sağlığına etkilerini paylaştı. İlk filmden sonra aldığı kiloları verdiğini belirten oyuncu, ikinci filmden sonra aynı sonucu alamadığını söyledi.

TAYLAND’DAKİ KAMP DA İŞE YARAMADI

Özay, 2014’te vizyona giren ilk Deliha ve 2018’de seyirciyle buluşan Deliha 2 için 23’er kilo aldığını anlattı. İkinci filmin ardından kilo veremediğini fark eden oyuncu, çözüm bulmak için Tayland’da bir detoks kampına gittiğini ancak burada da beklediği sonucu alamadığını söyledi.

Doktor kontrolünde karşılaştığı sonuçlardan söz eden Özay, “Doktor testlere baktı, orada TSH 185 mi ne çıktı” dedi. Pankreas ve kan şekeriyle ilgili sorunlar yaşadığını anlatan oyuncu, o dönemi “Hayatım kaymış yani, mahvoldum” sözleriyle özetledi.

FİZİKSEL DEĞİŞİM KARARI

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından roller için böyle bir fiziksel değişime bir daha girişmediğini belirten Özay, “O zamandan beri hiçbir şekilde yapamıyorum bunu” dedi. Oyuncu, Deliha için yaptıklarından pişman olmadığını da “Zamanında yapmışız, iyi ki de yapmışız” sözleriyle ifade etti.