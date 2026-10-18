Kayseri'de sipariş tartışması bıçaklı kavgaya döndü: Kurye ve şüphelinin annesi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın önünde kurye ile sipariş veren şahsın annesinin yaralandığı bıçaklı kavganın 'hesap anlaşmazlığı' yüzünden çıktığı ortaya çıktı. Kavga, kuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

SİPARİŞİN HESABI YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1. Cadde üzerinde 5 katlı binada meydana gelen olayda E.A. ile siparişini getiren kurye Ö.Y. arasında hesap anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek binanın dışına taşarken, E.A. belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.'yi ve kavgayı ayırmaya çalışan annesi S.A.'yı yaraladı. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son bulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılar Ö.Y. ve S.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Binada inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı.

Ö.Y. ve şüpheli E.A.'nın annesi S.A.'nın hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAVGA SANİYE SANİYE KASK KAMERASINDA

Öte yandan, kurye Ö.Y.'nin E.A.'nın siparişlerini evine getirdiği ve ikilinin hesap meselesi yüzünden tartıştığı anlar kuryenin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde ikilinin daha sonra binanın önünde yeniden tartıştığı, E.A.'nın belinden çıkardığı bıçakla Ö.Y.'yi yaraladığı ve çevredeki vatandaşların kavgaya müdahale ettiği görüldü.