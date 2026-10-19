İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi - Son Dakika
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İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

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İstanbul'da İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen çifte vatandaş Klodya Medina'ya yönelik protestolar büyüdü. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, "Ülkemde siyonist istemiyoruz" sloganları atarak Medina'ya tepki gösterdi. Gerginliğin artması üzerine alışveriş merkezi tahliye edilirken Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde binadan çıkarıldı. Yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde İsrail ordusunda görev yaptığı öne sürülen Klodya Medina'ya yönelik protestolar büyüdü. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek amacıyla Medina'yı protesto etti. Alışveriş merkezinde "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları yükselirken gerginliğin artması üzerine AVM tahliye edildi.

"ÜLKEMDE SİYONİST İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

İsrail askerlerini Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen Medina, alışveriş merkezinde protestocuların tepkisiyle karşılaştı. Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri, "Ülkemde siyonist istemiyoruz" ve "Geri git" sloganları atarak Medina'nın alışveriş merkezinden ayrılmasını istedi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ, AVM TAHLİYE EDİLDİ

Protestoların büyümesiyle alışveriş merkezinde tansiyon yükseldi. Göstericilerin sloganları ve yaşanan gerginliğin ardından AVM tahliye edildi. Olay sırasında alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar da hareketli anlara tanıklık etti.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Protestocuların tepkileri sürerken Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarılarak uzaklaştırıldı. Yaşanan gerginlik ve protestocuların attığı sloganlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • necogenç necogenç:
    defolsun gitsin katili İsrail’e ülkemizden. 43 1 Yanıtla
    islam Bulut null islam Bulut null:
    böyle çifte vatandaşlara HÜDA-PAR önerge verdi sınır dışı edelim mal varlıklarına el koyalım diye kimler kabul etmedi akp mhp dem chp şaşırdık mı 4 2
    Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Defolup gidecek karakterde olsaydı giderdi, Onu burada tutanlar utanmalı 3 0
    osman şahin osman şahin:
    Bir kadın ?? 0 1
  • Tuncay Aydın Tuncay Aydın:
    Bunlar israilli askerleri Türkiye'ye getirip sağlık hizmeti veren siyonist temsilcileri, çok iyi protesto olmuş 28 2 Yanıtla
  • A B A B:
    Böyle bir şey doğruysa vay halimize kimlere hizmet ediyoruz . 19 2 Yanıtla
    Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    SYONİSTLERE HİZMET EDİLİYOR DEMEK Kİ. BÖYLE ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZDİĞİNE GÖRE. KAMERA KARŞISINA GEÇİP KINAMALAR,KAMERA ARKASINDA FARKLI ŞEYLER OLUYOR DEMEK Kİ. BURDAN BUNU ANLIYORUZ. 11 3
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Kürecik, İncirlik dahil onlarca şeytan üssü, BTC petrolü...DAHA VAHİM... BURALARDA DA HALKIN DİRENİŞ GÖSTERMESİ FARZDIR. 1 1
  • farukgokce05 farukgokce05:
    almayın kardeşim ülkemizde ne işleri var 13 1 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    cehalet 3 8 Yanıtla
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