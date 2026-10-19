Fransa\'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron\'dan gösterilere yasak sinyali

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik tepkilerle başlayan kitlesel protestolar, ülkenin birçok kentinde şiddetli çatışmalara dönüştü. Paris, Lyon, Marsilya ve Limoges başta olmak üzere çok sayıda kentte göstericilerle polis karşı karşıya gelirken kamu binaları ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı. Ülkede tansiyon yükselirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gösterilerin yasaklanabileceğine ilişkin açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

MACRON'DAN TARTIŞMA YARATAN YASAK AÇIKLAMASI

18 Ekim akşamı Elysee Sarayı'ndan halka seslenen Macron, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını sert sözlerle eleştirdi. Kentlerde kamu düzeninin sağlanması gerektiğini belirten Macron, valilerin belediye başkanlarıyla koordineli şekilde bazı gösterileri yasaklayabileceklerini açıkladı.

Macron, şiddet olaylarına karışanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurgularken meşru taleplerle sokağa çıkan göstericiler ile yağma ve yıkım olaylarına karışanların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

ÜLKE GENELİNDE 2 BİN 397 GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son bilançoya göre 17 Ekim'deki gösteriler sırasında 2 bin 397 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 997 polis ve jandarma yaralanırken bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Protestolara katılım konusunda da farklı rakamlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 550 bin kişinin gösterilere katıldığını duyururken CGT sendikası bu sayının 800 bin olduğunu bildirdi.

PARİS'TE MACRON'UN KONUŞMASI SIRASINDA YENİ OLAYLAR

Macron'un televizyondan halka seslendiği saatlerde Paris'te yeniden olaylar yaşandı. Başkentte güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıkarken Lyon'da da gerginlik devam etti.

Limoges kentinde tarihi belediye binası yangında ağır hasar görürken Marsilya'da belediye binası saldırıların hedefi oldu. Bazı kentlerde güvenlik güçlerinin müdahalelerine rağmen yağma ve tahribat olayları yaşandı.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Protestolarda yaşanan en ağır olaylardan biri Mulhouse kentinde meydana geldi. Gösteriler sırasında göz yaşartıcı gaz mühimmatının isabet ettiği 15 yaşındaki bir kız çocuğunun sol gözünü kalıcı olarak kaybettiği açıklandı.

Olayın ardından Fransız polisinin iç denetim birimi IGPN devreye girerken güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

MUHALEFETTEN MACRON'A SERT TEPKİ

Fransa'daki olaylar siyasi krizi de derinleştirdi. Marine Le Pen, Macron'un otoritesini sorgulayan açıklamalarda bulunurken Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı'nı krizin derinleşmesine göz yummakla suçladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan Bruno Retailleau ise yaşananlardan devlet başkanını sorumlu tuttu. Muhalefetin açıklamaları, hükümetin protestoları yönetme biçimine yönelik tartışmaları büyüttü.

YAĞMALANAN İŞ YERLERİ İÇİN YARDIM SÖZÜ

Şiddet olayları sırasında çok sayıda işletmenin zarar görmesi üzerine Macron, yağmalanan iş yerlerine hızlı destek sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca protestolar öncesinde istihbarat ve güvenlik hazırlıklarında eksiklik yaşanıp yaşanmadığının araştırılmasını istedi. Güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerinin de inceleneceğini belirtti.

MACRON SİYASİ PARTİLERİ VE SENDİKALARI MASAYA ÇAĞIRDI

Macron, Başbakan Sebastien Lecornu'nun siyasi partiler, sendikalar, öğrenci örgütleri ve yerel yöneticilerle görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Özellikle gençlerin eğitim koşulları ve hayat pahalılığına yönelik taleplerinin ele alınacağını belirten Macron, hükümetin somut çözüm önerileri üzerinde çalışacağını ifade etti.

ÜLKESİ KARIŞTI, ORTA DOĞU ZİYARETİNİ İPTAL ETMEDİ

Fransa'da protestolar ve siyasi tartışmalar devam ederken Macron'un üç günlük Orta Doğu ziyaretini iptal etmemesi de dikkat çekti.

Macron, ülkesindeki güvenlik krizine rağmen planlanan dış politika programını sürdüreceğini açıklarken iç siyasetteki gelişmelerin nasıl yönetileceği merak konusu oldu.