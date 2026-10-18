Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı - Son Dakika
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Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

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Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov\'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
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Azerbaycan'ın en ünlü doktorlarından Reşid Mahmudov, ülkesinde okullarda başörtüsü yasağı getirilmesinin ardından başlayan tartışmalarda tepki çekecek ifadeler kullandı. Başörtüsü yasağını savunan Mahmudov, ""Kur'an'da başörtüsü hakkında hiçbir şey yoktur. 14-16 yaşına kadar çocukların dinle meşgul olması yasaklanmalıdır. ‘Allahümme salli’ ile gelişmek olmaz. Gelişme dinde değil, fizikte ve bilimdedir. Siyah kıyafet giyen dindarların çoğundan korkuyorum."" dedi.

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı tartışmaları sürerken, ülkenin tanınmış doktorlarından Reşid Mahmudov’un açıklamaları tepki çekti. Yasağı açıkça destekleyen Mahmudov, Kur'an'da başörtüsüne dair bir hüküm bulunmadığını savunarak 14-16 yaşına kadar çocukların dinle ilgilenmesinin yasaklanması gerektiğini iddia etti.

ÜNLÜ DOKTORDAN TARTIŞMA YARATACAK "BAŞÖRTÜSÜ" SÖZLERİ

Gerçek gelişimin dinde değil bilimde olduğunu belirten Mahmudov, ilerlemenin dualarla değil fizik ve pozitif bilimlerle sağlanacağını söyledi. 

"SİYAH KIYAFET GİYEN DİNDANLARIN ÇOĞUNDAN KORKUYORUM"

Mahmudov şu ifadeleri kullandı: "Kur'an'da başörtüsü hakkında hiçbir şey yoktur. 14-16 yaşına kadar çocukların dinle meşgul olması yasaklanmalıdır. ‘Allahümme salli’ ile gelişmek olmaz. Gelişme dinde değil, fizikte ve bilimdedir. Siyah kıyafet giyen dindarların çoğundan korkuyorum."

AzerbaycanGüncelDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • MGk MGk:
    Son çırpınışları.. Bunlardan bizde de çok var sözle ikna etmek gibi bir derdimiz de artık yok 0 0 Yanıtla
  • Y T Y T:
    ben de camilerin hoparlörle yüksek gürültüden başka bir şey yaymadıklarını düşünüyorum ama kime anlatacaksın... karşı taraf yobaz ve cahil.. kafasına vurmadıkça anlamaz! 0 0 Yanıtla
  • Melisa Sarı Melisa Sarı:
    suratında nur yok oe 0 0 Yanıtla
  • suna genç suna genç:
    kuran'da var veya yok size ne.bırakın o zaman karışmayın. Kuran'da açık olun yazıyor mu? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı - Son Dakika
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