Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov\'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı tartışmaları sürerken, ülkenin tanınmış doktorlarından Reşid Mahmudov’un açıklamaları tepki çekti. Yasağı açıkça destekleyen Mahmudov, Kur'an'da başörtüsüne dair bir hüküm bulunmadığını savunarak 14-16 yaşına kadar çocukların dinle ilgilenmesinin yasaklanması gerektiğini iddia etti.

ÜNLÜ DOKTORDAN TARTIŞMA YARATACAK "BAŞÖRTÜSÜ" SÖZLERİ

Gerçek gelişimin dinde değil bilimde olduğunu belirten Mahmudov, ilerlemenin dualarla değil fizik ve pozitif bilimlerle sağlanacağını söyledi.

"SİYAH KIYAFET GİYEN DİNDANLARIN ÇOĞUNDAN KORKUYORUM"

Mahmudov şu ifadeleri kullandı: "Kur'an'da başörtüsü hakkında hiçbir şey yoktur. 14-16 yaşına kadar çocukların dinle meşgul olması yasaklanmalıdır. ‘Allahümme salli’ ile gelişmek olmaz. Gelişme dinde değil, fizikte ve bilimdedir. Siyah kıyafet giyen dindarların çoğundan korkuyorum."