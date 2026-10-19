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Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!

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Fransa'nın başkenti Paris'te protestolar, yangınlar ve yağmalama olayları sürerken bir kadın turistin tatiline devam etmesi dikkat çekti. Kentteki olaylara aldırış etmeden gezisini sürdüren kadın, paylaştığı videoya "Schengen vizesini sadece bir haftalığına verdiklerinde" notunu düşerek yaşananlara esprili bir göndermede bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te protestolar nedeniyle sokaklarda tansiyon yükselirken bir kadın turistin tatil paylaşımı dikkat çekti. Kentin bazı bölgelerinde yangınlar ve yağmalama olayları yaşanırken turist, seyahatinden görüntüler paylaşarak kısa süreli Schengen vizesine göndermede bulundu.

"SCHENGEN VİZESİNİ SADECE BİR HAFTALIĞINA VERDİKLERİNDE"

Kadın turist, Paris'teki tatiline ilişkin paylaştığı videoya "Schengen vizesini sadece bir haftalığına verdiklerinde" notunu ekledi. Paylaşımında, kentte yaşanan olaylara rağmen seyahatini sürdürdüğünü esprili bir dille anlattı.

PARİS SOKAKLARINDA GERİLİM SÜRÜYOR

Fransa'da hayat pahalılığına yönelik protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle başkent Paris'in bazı noktalarında göstericiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Kentte yangınlar ve yağmalama olayları yaşanırken turistin tatil görüntülerini paylaşması, ülkedeki gergin atmosferle tezat oluşturdu.

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    Yorumlar (3)

  • volk.kan volk.kan:
    ne yapsın eylemleremi katılsın 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Adıgüzel Ayhan Adıgüzel:
    007 gibi 0 0 Yanıtla
  • Sunay Tuna Sunay Tuna:
    Yapay zeka ile yapılmışa benziyor. 0 0 Yanıtla
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