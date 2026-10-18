Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi - Son Dakika
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Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi

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Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Maç sonunda iki takım teknik direktörleri arasında tansiyon arttı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'ın karşılıklı olarak birbirlerine bir şeyler söylediği görülürken, ikiliyi teknik heyetleri ayırdı. Rakip takım teknik heyetine saldırmaya çalışan Orhan Ak'a emniyet güçleri karşı koyarken, maçın hakemi genç hocaya kırmızı kart gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içi adeta karıştı.

İKİ HOCA ARASINDA GERİLİM

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte iki takımın teknik direktörleri arasında tansiyon bir anda yükseldi. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak'ın sözlü atışması kısa sürede gerginliğe dönüştü. İki genç teknik adamın birbirlerine sert ifadeler kullandığı anlarda, araya giren teknik heyetler olayın büyümesini engellemeye çalıştı.

Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi

ORHAN AK'A KIRMIZI KART

Gerginliğin tırmanması üzerine rakip takım teknik heyetine doğru hamle yapmaya çalışan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak’a saha içindeki emniyet güçleri müdahale ederek engel oldu. Yaşanan arbedenin ardından maçın hakemi, Orhan Ak’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Trendyol Süper LigGaziantep FKNuri ŞahinBaşakşehirTansiyonOrhan AkFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gursel Kalen Gursel Kalen:
    Nuri Şahin tam bir dümbelektir 0 0 Yanıtla
  • 766nk65wgb 766nk65wgb:
    en sonunda nuriyi delirttiniz 0 0 Yanıtla
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