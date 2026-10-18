Paris'te Swarovski, Louis Vuitton ve Hugo Boss mağazaları yağmacıların hedefinde - Son Dakika
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Paris'te Swarovski, Louis Vuitton ve Hugo Boss mağazaları yağmacıların hedefinde

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Fransa'nın başkenti Paris'teki protestolar sırasında bazı göstericiler, Swarovski, Louis Vuitton ve Hugo Boss gibi lüks mağazaları hedef aldı. Vitrinleri kırarak içeri giren yağmacılar, toplam 1.900.000 dolar değerindeki ürünleri gasp etti.

Fransa genelindeki protestolar sırasında lüks markalara ait mağazalar hedef alındı.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR YAĞMALANDI

Paris, Lyon, Rouen ve Marsilya gibi kentlerde Swarovski, Louis Vuitton, Hugo Boss ve Hermès gibi dünyaca ünlü markaların vitrinlerini kıran göstericiler, içeri girerek çok sayıda pahalı ürünü yağmaladı.

Güvenlik güçlerinin olaylara müdahalesi sürerken, mağazalara verilen zararlar ve çalınan ürünlerle ilgili adli soruşturma başlatıldı. Yağmalanan ürünlerin toplam değeriyle ilgili resmi incelemeler ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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