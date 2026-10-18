Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a,Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı - Son Dakika
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Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a,Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı

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Fransa’da 17 Ekim’de düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan yağma ve kundaklama olayları, lüks moda dünyasını da etkiledi. Paris ve Lyon başta olmak üzere farklı kentlerde Louis Vuitton, Christian Dior, Hugo Boss ve Kenzo gibi dünyaca ünlü markaların mağazaları hedef alınırken, kırılan vitrinler ve yağmalanan ürünler büyük maddi kayıplara yol açtı. Ülke genelinde yaklaşık 1.500 işletmenin etkilendiği olaylarda toplam zararın yüz milyonlarca Euro'yu bulabileceği belirtiliyor.

Fransa’da 17 Ekim’de düzenlenen protestolar sırasında yaşanan yağma ve kundaklama olaylarının ardından mağazalar, araçlar ve kamu binalarında oluşan hasarın boyutu ortaya çıkmaya başladı. Paris, Lyon ve Marsilya başta olmak üzere birçok kentte lüks markaların mağazaları hedef alınırken, vitrinler kırıldı, raflardaki ürünler alındı ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu. İlk tahminlere göre ülke genelinde 1.500 işletme doğrudan etkilendi; toplam zararın yüz milyonlarca avroyu bulabileceği belirtildi.

LOUIS VUITTON MAĞAZALARI HEDEF ALINDI

Dünyanın önde gelen lüks moda markalarından Louis Vuitton’ın mağazaları da olaylardan etkilendi. Marsilya’da markanın mağazasının kırılmış vitrini görüntülendi. Fransız basınında yer alan haberlerde, kentteki mağazaların içlerinin dağıtıldığı ve ürünlerin alındığı aktarıldı. Lyon’daki yağmalanan mağazalar arasında da Louis Vuitton’ın adı geçti. 

Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, <a class='keyword-sd' href='/dior/' title='Dior'>Dior</a>'a,Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı

HUGO BOSS VE THE KOOPLES MAĞAZALARI YAĞMALANDI

Lyon’un Presqu’île bölgesinde çok sayıda mağaza yağmacıların hedefi oldu. Hugo Boss ve The Kooples mağazalarında vitrinlerin kırıldığı, iş yerlerine girilerek ürünlerin alındığı bildirildi.

Aynı kentte Sephora, Darty, JOTT, Micromania, K-Way ve Bobbi Brown mağazalarının da olaylardan etkilendiği aktarıldı. Özellikle Lyon şehir merkezindeki alışveriş caddelerinde çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü belirtildi. 

KENZO, CÉLINE VE SALOMON’UN VİTRİNLERİ KIRILDI

Paris’te de lüks mağazalar ve giyim markaları yağmalamaların hedefi oldu. Le Monde’un haberine göre Madeleine çevresinde Kenzo, Salomon ve Arc’teryx mağazalarının vitrinleri kırıldı ve raflardaki ürünler alındı.

Avenue Montaigne’de bulunan Céline mağazasının ise yağmalandığı bildirildi. Paris’in farklı bölgelerinde mağazaların kepenkleri kırılırken, bazı iş yerlerinde içerideki ürünlerin büyük bölümünün götürüldüğü aktarıldı. 

CHRISTIAN DIOR MAĞAZASI DA YAĞMALANDI

Paris’in lüks alışveriş caddelerinden Rue Saint-Honoré’de bulunan Christian Dior mağazası da protestolar sırasında hedef alındı. Reuters’ın olayın ertesi günü çektiği fotoğraflarda mağazadaki hasar ve yağmanın ardından ortaya çıkan görüntüler yer aldı. Aynı olaylarda Louis Vuitton mağazasının da zarar gördüğü bildirildi.

Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a,Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı

CARREFOUR MAĞAZALARINDA DA HASAR OLUŞTU

Yağma olayları yalnızca lüks moda mağazalarıyla sınırlı kalmadı. Carrefour başta olmak üzere market zincirleri de hedef alındı.

Carrefour Üst Yöneticisi Alexandre Bompard, şirketin yaklaşık 50 mağazasının olaylardan etkilendiğini, bunların yaklaşık 20’sinin yağmalandığını açıkladı. Şirketin iş ortaklarıyla birlikte uğrayacağı zararın onlarca milyon avroya ulaşabileceği ifade edildi. 

Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a,Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı

TOPLAM ZARAR YÜZ MİLYONLARCA EURO'YU BULABİLİR

Fransa Perakende ve Dağıtım Federasyonu Başkanı Alexandre Bompard, 18 Ekim’de yaptığı açıklamada ülke genelinde yaklaşık 1.500 işletmenin doğrudan etkilendiğini belirtti. Bompard, toplam maddi zararın yüz milyonlarca avroyu bulabileceğini söyledi.

Bu tutar, tek bir markanın zararını değil; yağmalanan ve zarar gören mağazalar ile diğer işletmelerin genel kaybına ilişkin ilk tahmini ifade ediyor. Markalar bazında kesin zarar tutarları ise henüz açıklanmış değil. 

Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a,Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı

Doğrulanan verilerle yağmalanan markalar şöyle:  

Louis Vuitton: Lyon ve Marsilya’da mağazalarla ilgili yağma ve vitrin hasarı haberleri.

Hugo Boss: Lyon’da yağmalanan mağazalar arasında gösterildi.

The Kooples: Lyon’da mağazasının yağmalandığı bildirildi.

Kenzo, Salomon ve Arc’teryx: Paris’te vitrinlerin kırıldığı ve ürünlerin alındığı aktarıldı.

Céline: Paris’teki mağazasının yağmalandığı bildirildi.

Sephora, Darty, JOTT, Micromania, K-Way ve Bobbi Brown: Lyon’daki olaylarda etkilenen mağazalar arasında sayıldı.

Carrefour: Yaklaşık 50 mağaza etkilendi; yaklaşık 20’si yağmalandı.

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