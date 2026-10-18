İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi - Son Dakika
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İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi

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İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde, çifte vatandaş olduğu öğrenilen İsrailli asker Klodya Medina isimli kadın protesto edildi. İsrail ordusunda görev yapan askerleri Türkiye’ye getirerek sağlık hizmeti verdiği ifşa edilen ve çocukları da orduda görev yapan Medina'ya, İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle tepki gösterildi. Alışveriş merkezinde arbede çıkarken, Medina korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde, İsrail ordusunda görev yaptığı ve çifte vatandaş olduğu belirtilen Klodya Medina isimli kadın bir grup tarafından Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri tarafından protesto edildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARIŞTI

Medina’nın İsrail askerlerini Türkiye’ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da orduda yer aldığı iddiaları üzerine, Gazze’deki saldırılara tepki gösteren vatandaşlar ile Medina arasında gerginlik yaşandı.

İSRAİLLİ KADINA SERT TEPKİ

AVM içerisinde kısa sürede büyüyen arbedenin ardından Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde binadan çıkarılarak uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

İsrail vatandaşı kadın protesto edildi, AVM boşaltıldıİsrail vatandaşı kadın protesto edildi, AVM boşaltıldı
İsrail OrdusuAlışveriş3. SayfaİstanbulTürkiyeİsrailGüncelGazzeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ersin Paliç Ersin Paliç:
    protesto ederler ama koşarak Yahudilerin urettigi ürünleri alırlar sıraya girerler 12 6 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    bu Türk halkı hep mazlumların yanında olmuşdur bunun inançla bir alakası yok aynı şrekilde bir hıristiyan bir yahudi çocuğu bile bu şekilde katlediliyorsa bile aynı şekilde tepki gösteririz bu osmanlıdan kslan alışkanlığımız 10 0 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Katılıyorum ama Osmanlıdan değil daha daha gerilere git Türk Tarihi Osmanlı ile başlamıyor 0 0
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Fon da mı öyle, (s.a.v) peygamber efendimiz Bizi aldatan bizden değildir derken. Acaba neyden bahsetmiş, Osmanlı torunu. İsrail Suriye'de cirit atıyor, Kimse kimseyi tutmuyor, AVM kendini parçalayanlar gidebilir. 0 0
  • Apple User Apple User:
    saçma bir tepki 2 3 Yanıtla
  • Muharrem Şahin Muharrem Şahin:
    devlet yetkililerimiz o kadar atıp tutuyor, önce bu pisliklerden başlasınlar , nerdeler hani 2 0 Yanıtla
  • ssibelakyol ssibelakyol:
    Benim anlayamadığım iktidarda olan hükümet İsrailli bir vatandaşa neden ve nasıl çifte vadandaşlık verdi. Önce bunu sorgulamalı??? 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi - Son Dakika
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