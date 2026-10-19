Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz - Son Dakika
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Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

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Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
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İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Malaga'yı 5-2 mağlup etti. Mikel Oyarzabal'ın iki golle yıldızlaştığı mücadelede konuk ekip, puanını 16'ya yükselterek 5. sıraya yerleşti. Malaga ise 4 puanla son sırada kaldı.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Malaga ile Real Sociedad, Estadio La Rosaleda'da karşı karşıya geldi. Yedi gole sahne olan mücadelede Real Sociedad, rakibini 5-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

REAL SOCIEDAD MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Konuk ekip, henüz 3. dakikada Takefusa Kubo'nun golüyle öne geçti. 26. dakikada Orri Oskarsson farkı ikiye çıkarırken ilk yarı Real Sociedad'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

Malaga, 54. dakikada Adrian Nino'nun golüyle farkı bire indirdi. Real Sociedad, 59. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada Pablo Martinez'in golüyle skoru 3-2'ye getirerek yeniden umutlandı. Ancak Real Sociedad, yalnızca bir dakika sonra Oyarzabal'ın ikinci golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

73. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle skor 5-2 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Sociedad, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

REAL SOCIEDAD 5. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Real Sociedad, ligde 5. sıraya yükseldi. Malaga ise 4 puanla son sırada kaldı.

Real SociedadLa LigaİspanyaMalagaSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • E Ş E Ş:
    Editör bahis diye bir şey duydun mu? 90.dakikaya 0-0 girilen bir maç bile 5-2 bitebilir bu sistemde. 0 0 Yanıtla
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