Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu

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Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı programda uçak yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. Kendisini uyandıran hostese verdiği esprili yanıtla Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine sokan Yalçın, stüdyoda kahkaha dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte yer aldığı programda uçak yolculuğu sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. Yalçın'ın hostesle arasında geçen diyaloğu aktarması üzerine Candaş Tolga Işık gülme krizine girdi.

"BEN Mİ İNDİRECEĞİM UÇAĞI?"

Uçakta uyuduğu sırada bir hostesin kendisini uyandırdığını anlatan Yalçın, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

"Bir gün uçaktayız, uyurken hostes hanım geldi. 'Sergen Bey, kalkın, iniyoruz.' dedi. Ben de 'Ben mi indireceğim uçağı? Beni niye kaldırıyorsun? Ben pilot muyum?' dedim."

CANDAŞ TOLGA IŞIK KAHKAHALARINI TUTAMADI

Sergen Yalçın'ın uçakta yaşadığı olayı kendine özgü üslubuyla anlatması, programda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Candaş Tolga Işık, Yalçın'ın hostese verdiği yanıtı duyunca kahkahalarına hakim olamadı.

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu - Son Dakika
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