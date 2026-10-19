Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor - Son Dakika
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Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor

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Meclis\'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul\'a geliyor
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Meclis'te yeni haftada yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme gündeme gelecek. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. Teklif, fon yatırımcılarına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 20 Ekim Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında önemli kanun tekliflerini görüşecek. Genel Kurulda, ilk 3 maddesi kabul edilen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Ayrıca tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler de Meclis gündemine gelecek.

KIZILAY YARDIMLARDA TEK YETKİLİ KURULUŞ OLACAK

Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ne göre Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç milli cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması konusunda tek yetkili kuruluş olacak.

Düzenlemeyle olağanüstü dönemlerde, afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini yürütmek üzere faaliyet bölgesinde fiilen görev alan personele nakdi tazminat ödenecek.

Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanları ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde üye olarak yer alacak.

TASFİYE EDİLEN YATIRIM FONLARI MECLİS GÜNDEMİNDE

Genel Kurulda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi de görüşülecek.

Teklife göre fonların tasfiyesi, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiyeyle görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek.

SPK tarafından belirlenen fonlarda, ilgili fonun tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme gerçekleştirilebilecek.

PİYASA DOLANDIRICILIĞINA KARIŞANLARA ÖDEME YAPILMAYACAK

Teklif kapsamında, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlarla bağlantılı olarak piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işlediği belirlenen kişilere ödeme yapılmayacak.

Bu fiillerin söz konusu fonlar tarafından işlenmesi, fonlarla birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle gerçekleştirilmesi halinde, eylemleri işlediği ya da birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen kişiler, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından yararlanamayacak.

Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle yürütülen soruşturmalarda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı verilebilecek.

ZARAR VE KAYIP TUTARLARI BELİRLENECEK

El konulan ve müsadere edilen malvarlığı değerleri ile geri kazanım hesabına ilişkin hüküm kapsamında bulunmayan durumlarda SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alacak.

Kurul, her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, bu zarar ya da kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa aktarılacak. Tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise söz konusu tutarlar, SPK'nin bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gönderilecek.

YTM, ödemeleri katılma payı sahipliği oranında gerçekleştirecek. Düzenlemeye göre zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak.

2027 YILI BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR

Meclis'te bu hafta bütçe görüşmeleri de başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak.

MECLİS KOMİSYONLARI TOPLANACAK

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, bazı kamu iktisadi teşebbüslerinin denetimini gerçekleştirecek. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

ERDOĞAN PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

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Kaynak: AA
Fon SoruşturmasıFon kriziMeclis TvSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • islam Bulut null islam Bulut null:
    heh yeni gündem istenilen gibi gidiyor arka planda düdüklemeye devam bu ülkeyi 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    bu fonlara baştan kim müsade etti kurulmasina önce onu sorgulamak lazım 2 0 Yanıtla
  • Burhan Gökduman Burhan Gökduman:
    KADEMELİ EMEKLİLİK 0 0 Yanıtla
  • Ali Çelik Ali Çelik:
    Fon olayına karışan lar açıklanacak Yok artık bir anlamı kalmadı çünkü içlerinde temizlik yapıldı bu hükümet ayağına sıktı sizden bizden diye vatandaşı ikiye böldü 0 0 Yanıtla
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Ülkenin bir sürü sorunu varken,belli bir zümrenin para kazanmasına müsade edin sonra işler ters gidince bunlarla uğraşın,kaybeden yine vatandaş ... 0 0 Yanıtla
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