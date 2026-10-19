Juventus\'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus ile Lazio, Allianz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Juventus, taraftarı önünde beklemediği bir yenilgi yaşarken Lazio, rakibini 3-0 mağlup ederek haftanın dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

LAZIO İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Lazio, 37. dakikada Oliver Provstgaard'ın golüyle 1-0 öne geçti. Juventus'un beraberlik çabaları sonuç vermeyince ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

JUVENTUS'A İKİNCİ YARIDA İKİ DARBE DAHA

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Lazio, 66. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Juventus'un geri dönüş umutlarını bitiren gol ise 89. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'dan geldi. Lazio, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ZEKİ ÇELİK 74 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Zeki, 74. dakikada yerini Andrea Cambiaso'ya bıraktı.

LAZIO ZİRVEYE ORTAK OLDU

Bu galibiyetle puanını 19'a yükselten Lazio, lider Inter ile puanlarını eşitledi. Juventus ise 11 puanda kalarak haftayı 8. sırada tamamladı.