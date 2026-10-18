Trabzon\'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli İstanbul Çatalca\'da yakalandı

TRABZON'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından Çatalca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da E.S.'ye düzenlenen silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin İstanbul'a kaçtığını belirlemesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Çatalca'da olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bugün saat 20.30 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Trabzon Of Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aranan Y.E.S. (30) ve B.İ. (34) yakalandı.