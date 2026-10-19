İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 14 Ekim'de yaşanan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. İstanbul Valiliği, selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunduğunu açıkladı. Böylece felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan, yolları göle çeviren, araçları sürükleyen ve çok sayıda ev ile iş yerinde büyük hasara yol açan sel felaketinden bir acı haber daha geldi. İstanbul Valiliği, sel sularına kapılarak kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunduğunu duyurdu.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Valiliğin açıklamasına göre, 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışın ardından kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Son gelişmeyle birlikte İstanbul'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Felaketin ardından kaybolan bir kişiye ulaşmak için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

NE OLMUŞTU?

İstanbul, 14 Ekim Çarşamba günü son yılların en şiddetli yağışlarından birine sahne olmuştu. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kısa sürede birçok ilçede sele dönüşmüştü.

Özellikle Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan ve Beykoz'da yollar sular altında kalmış, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenmişti. Alt geçitler ve tüneller suyla dolarken bazı vatandaşlar araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalmıştı.

Yağış nedeniyle kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmış, birçok noktada trafik durma noktasına gelmişti.

METREKAREYE 272 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, felaketin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 272 kilograma ulaştığını bildirmişti.

Yetkililer, yaşanan afetin İstanbul'da 1942'den bu yana görülen en şiddetli yağışlardan biri olduğunu açıklamıştı.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Selin en ağır etkilediği bölgelerden biri Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi olmuştu. Taşan dere nedeniyle çok sayıda otomobil sürüklenerek birbirine çarpmış, bazı araçlar kullanılamaz hale gelmişti.

Sel suları çevredeki ev ve iş yerlerine dolarken vatandaşlar kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere ulaşmaya çalışmıştı.

Ekipler gece boyunca su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve kayıp kişilerin bulunması için yoğun çalışma yürütmüştü.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Afetin ardından İstanbul genelinde binlerce ihbar yapılmıştı. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, sel ve su baskınlarında mahsur kalan 3 bin 50 kişi ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Kent genelinde hasar ve olumsuzluklara ilişkin yaklaşık 10 bin ihbar alınırken 46 bin personel temizlik, tahliye, arama kurtarma ve yardım çalışmalarında görev yapmıştı.

İLK GÜNDEN İTİBAREN ACI HABERLER GELDİ

Sel felaketinin ilk gününde Fatih'te su birikintisindeki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Sarıyer'de ise 34 yaşındaki bir kişi düşerek yaşamını yitirmişti.

Beykoz'da su tahliyesi sırasında kuyuya düşen bir işçinin ölümüyle can kaybı artmıştı. Daha sonra Sarıyer'de bir kişinin cansız bedenine ulaşılmış, Ayazağa'da kaybolan Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babacanov'un da Haliç'te ölü bulunmasıyla bilanço ağırlaşmıştı.

Son olarak Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin bulunması, selin ardından günlerdir devam eden arama çalışmalarında bir acı haberi daha beraberinde getirdi.

KAYIP KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD, itfaiye, jandarma arama kurtarma ve su altı ekipleri, sel felaketinin ardından kaybolan kişilere ulaşmak için dere yataklarında ve Haliç çevresinde çalışma yürütüyor.

Yetkililer, selin etkilediği bölgelerde hasar tespit, temizlik ve riskli yapıların yıkım çalışmalarını da sürdürüyor.

İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyorİstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklamaÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama Gebze'de sel faciasında kayıp 2 kişiden birinin cansız bedeni bulunduGebze'de sel faciasında kayıp 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldiİstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttıSelde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
AyvansarayİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • McA ! McA !:
    Yağmur yağınca bile bu ülke de güvende değiliz kaçma vakti geldi. Ben valizi hazırlıyorum Allah sizi de kurtarsın 1 3 Yanıtla
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Güle güle trol! Senin gibi lüzumsuzları alacak ülke bulursan tabi... Ayrıca unutma; Ecelin gelmeden ölmezsin, ecelden de kaçamazsın. 1 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    maraş depreminde 62.013 ölmüşken böyle haberlere kahrolmaıyorum açıkcası,utanç verici geliyor,onları çabuk unuttuğumu canlarımı basit gördüğümü hissettiriyor. 0 0 Yanıtla
  • h bey h bey:
    Valizini hazırlayıp kaçma derdinde olanlar gittiği yerde huzurlu rahatça yasayabileceklerinden emin mi acaba bu vatan için ne çileler çekilmiş bi haber olunca yazık. Şu anki güvensizlik yönetimle alakalı bir durum 0 0 Yanıtla
  • fyr8swy2jk fyr8swy2jk:
    Bursa Ankara İzmir Konya vs üzülmedi yani, bi tel İstanbullular kahroldu !!! Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Kapısı açılan ambulans uçak Dakka’ya indi, hasta hayatını kaybetti Kapısı açılan ambulans uçak Dakka'ya indi, hasta hayatını kaybetti
Trabzon’da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca’da yakalandı Trabzon'da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar
Fransa’da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron’dan gösterilere yasak sinyali Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsrailli kadına öfke büyüdü Dev alışveriş merkezi tahliye edildi İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Juventus’a kendi evinde ağır darbe Gol olup yağdılar Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar
Çukurova Belediyesi’ne jandarma operasyonu Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
08:53
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
08:51
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
08:41
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
07:56
Ne olduğunu kimse anlamadı 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
07:56
Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor
Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
07:48
Çukurova Belediyesi’ne jandarma operasyonu Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Eski başkan dahil çok sayıda gözaltı var
07:47
Juventus’a kendi evinde ağır darbe Gol olup yağdılar
Juventus'a kendi evinde ağır darbe! Gol olup yağdılar
07:22
Hakkında yakalama kararı vardı Emir Sarıgül teslim oldu
Hakkında yakalama kararı vardı! Emir Sarıgül teslim oldu
07:05
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
06:49
İsrailli kadına öfke büyüdü Dev alışveriş merkezi tahliye edildi
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi
06:38
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor
06:32
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
06:21
Fransa’da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron’dan gösterilere yasak sinyali
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali
06:18
Gupse Özay’ın Deliha için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu
Gupse Özay'ın Deliha için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu
23:36
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
23:27
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
23:09
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 09:15:37. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei