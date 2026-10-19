İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Felaketin ardından kaybolan bir kişiye ulaşmak için ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Valiliğin açıklamasına göre, 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışın ardından kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Son gelişmeyle birlikte İstanbul'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İstanbul 'da geçtiğimiz hafta etkili olan, yolları göle çeviren, araçları sürükleyen ve çok sayıda ev ile iş yerinde büyük hasara yol açan sel felaketinden bir acı haber daha geldi. İstanbul Valiliği, sel sularına kapılarak kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul, 14 Ekim Çarşamba günü son yılların en şiddetli yağışlarından birine sahne olmuştu. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kısa sürede birçok ilçede sele dönüşmüştü.

Özellikle Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan ve Beykoz'da yollar sular altında kalmış, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenmişti. Alt geçitler ve tüneller suyla dolarken bazı vatandaşlar araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalmıştı.

Yağış nedeniyle kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmış, birçok noktada trafik durma noktasına gelmişti.

METREKAREYE 272 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, felaketin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 272 kilograma ulaştığını bildirmişti.

Yetkililer, yaşanan afetin İstanbul'da 1942'den bu yana görülen en şiddetli yağışlardan biri olduğunu açıklamıştı.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Selin en ağır etkilediği bölgelerden biri Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi olmuştu. Taşan dere nedeniyle çok sayıda otomobil sürüklenerek birbirine çarpmış, bazı araçlar kullanılamaz hale gelmişti.

Sel suları çevredeki ev ve iş yerlerine dolarken vatandaşlar kendi imkanlarıyla güvenli bölgelere ulaşmaya çalışmıştı.

Ekipler gece boyunca su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve kayıp kişilerin bulunması için yoğun çalışma yürütmüştü.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURTARILDI

Afetin ardından İstanbul genelinde binlerce ihbar yapılmıştı. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, sel ve su baskınlarında mahsur kalan 3 bin 50 kişi ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Kent genelinde hasar ve olumsuzluklara ilişkin yaklaşık 10 bin ihbar alınırken 46 bin personel temizlik, tahliye, arama kurtarma ve yardım çalışmalarında görev yapmıştı.

İLK GÜNDEN İTİBAREN ACI HABERLER GELDİ

Sel felaketinin ilk gününde Fatih'te su birikintisindeki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Sarıyer'de ise 34 yaşındaki bir kişi düşerek yaşamını yitirmişti.

Beykoz'da su tahliyesi sırasında kuyuya düşen bir işçinin ölümüyle can kaybı artmıştı. Daha sonra Sarıyer'de bir kişinin cansız bedenine ulaşılmış, Ayazağa'da kaybolan Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babacanov'un da Haliç'te ölü bulunmasıyla bilanço ağırlaşmıştı.

Son olarak Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeninin bulunması, selin ardından günlerdir devam eden arama çalışmalarında bir acı haberi daha beraberinde getirdi.

KAYIP KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD, itfaiye, jandarma arama kurtarma ve su altı ekipleri, sel felaketinin ardından kaybolan kişilere ulaşmak için dere yataklarında ve Haliç çevresinde çalışma yürütüyor.

Yetkililer, selin etkilediği bölgelerde hasar tespit, temizlik ve riskli yapıların yıkım çalışmalarını da sürdürüyor.