Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131\'den 65\'e düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon kurulunun altıncı toplantısından sonra açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düşmüştür." denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Kurulunun ardından tasfiye süreçlerine dair yeni bilgiler paylaşıldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 66 ayrı yatırım fonunda yer alan 45 binden fazla hak sahibine toplamda yaklaşık 40,8 milyar liralık ödeme yapıldı.

FON KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA

Ziraat Bankası aracılığıyla nakdi ve ayni olarak tamamlanan bu işlemlerle birlikte süreçte önemli bir ilerleme kaydedildi. Yapılan son ödemelerin ardından tasfiye halindeki fon sayısı 131’den 65’e geriledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altıncı Fon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır.

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi, 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Teklifin, önümüzdeki hafta Genel Kurulda görüşülmesi öngörülmektedir.

TASFİYE SÜRECİNDEKİ FON SAYISI 65'E DÜŞTÜ

Fon Koordinasyon Kurulu tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen mevcut kanun teklifinin yanı sıra, sermaye piyasalarında yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

Diğer yandan tasfiye sürecinin başından bugüne; A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlanmıştır. Böylece tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 65’e düşmüştür.

Ayrıca, SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de, bu 3 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında yer alanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılması planlanmaktadır."

Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
Cumhurbaşkanı YardımcısıFon SoruşturmasıZiraat BankasıFon kriziGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Ya bırakın bu işleri, 900 milyar vurgun yapıldı, 2 milyarı geldi, geri kalan 898 milyarı kim götürdüğünü biliyorsunuz ve açıklamıyorsunuz, 1 ay oldu, açıklamadığınıza göre kim olduğu ortada, Allah büyük 15 1 Yanıtla
    Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    İşini allaha havale edenler, çalışmayan, çözüm aramayan, aklını kullanmayan kendini çaresiz hisseden insanlardır. 0 0
    Mustafa Pınarcı Mustafa Pınarcı:
    Çarpılan yandaş gerçekten varmıdır sade vatandaş?Onlar yatırdıkları meblağları geri alacak ekstradan ki battık ayağına götürdükleri araştırılmasın-bu kadar net! 0 0
  • mehmet baş mehmet baş:
    Ödenen paraların kaynağı nedir? Çalınan paralar nerede, çalanlar nerede? 10 0 Yanıtla
  • İbrahim Çuhadaroğlu İbrahim Çuhadaroğlu:
    BU PARALAR NEREDEN ÖDENİYOR 8 1 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    bu fonlarda zaten sorun yoktu. kendi kendinize el koyup kandi kendinize çözdünüz 3 0 Yanıtla
  • G Ergün G Ergün:
    Benim çoluk çocuğumuzun vergilerinden ödeniyorsa hakkımı helal etmiyorum haram olsun 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Trump’tan yangın yerine dönen Fransa’ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın
Gölde yüzerken altın külçesi buldu 6 ay sonra servet onun oldu Gölde yüzerken altın külçesi buldu! 6 ay sonra servet onun oldu
Odunpazarı’nda bir dairede bıçaklanan misafir hayatını kaybetti, ev sahibi kadın adliyeye çıkarıldı Odunpazarı'nda bir dairede bıçaklanan misafir hayatını kaybetti, ev sahibi kadın adliyeye çıkarıldı
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:37
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
17:32
Fransa’daki protestolar dalga dalga yayılıyor İtalya da yangın yerine döndü
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 19:27:56. #7.13#
SON DAKİKA: Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei