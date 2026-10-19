Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar - Son Dakika
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Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace, Premier Lig'in 7. haftasında Brighton deplasmanında 5-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği mücadelede Brighton, rakibine ağır bir yenilgi yaşattı. Crystal Palace, 22 Ekim'de Beşiktaş'a konuk olacak.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton ile Crystal Palace, American Express Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde sahaya çıkan Crystal Palace, rakibine 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

İLK 10 DAKİKADA 3 GOL YEDİ

Brighton, henüz 4. dakikada Jaydee Canvot'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Diego Gomez ve 10. dakikada Yasin Ayari'nin golleriyle farkı üçe çıkardı. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Brighton, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

BRIGHTON FARKI BEŞE ÇIKARDI

49. dakikada Charalampos Kostoulas'ın golüyle skor 4-0'a geldi. Brighton, 84. dakikada Jack Hinshelwood'un kaydettiği golle farkı beşe çıkardı ve mücadeleyi 5-0 kazandı.

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Brighton puanını 16'ya yükseltirken Crystal Palace, 7 puanda kaldı.

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

BEŞİKTAŞ İLE 22 EKİM'DE KARŞILAŞACAK

Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisini Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak.

Crystal Palace FCFerdi KadıoğluBrightonBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar - Son Dakika
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