Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Brezilya'da yaşayan 49 yaşındaki inşaat işçisi Edimar Rocha Martins'in aşk arayışı büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Maranhão eyaletinin Imperatriz kentinde yaşayan Martins, sosyal medyada Jéssica Oliveira adıyla tanınan ve "Jéssica Fazendeira" olarak da bilinen bir kadının paylaşımlarından etkilenerek onunla birlikte yaşamaya karar verdi. Ancak bu karar, hayatını değiştirecek bir gerçeği öğrenmesine neden oldu.

AŞK UĞRUNA HER ŞEYİNİ SATTI

Sosyal medyada karşılaştığı kadının gerçek olduğuna inanan Martins, onunla yeni bir hayat kurabilmek için sahip olduğu eşyaları sattı. Yol masraflarını karşılamak amacıyla elindeki imkanları kullanan 49 yaşındaki adam, 9 Ekim'de otobüse binerek Minas Gerais eyaletinin başkenti Belo Horizonte'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik yolculuğun ardından 11 Ekim'de şehre ulaşan Martins, hayatının geri kalanını birlikte geçirmek istediği kadını aramaya başladı.

FOTOĞRAFLARINI GÖSTEREREK SOKAK SOKAK ARADI

Yanında kadının fotoğraflarını taşıyan Martins, şehirde karşılaştığı insanlara onu tanıyıp tanımadıklarını sordu. Ancak aradığı kişiyi kimse tanımıyordu. Uzun süre kadına ulaşamayan Martins, yerel bir radyo kuruluşundan yardım istedi. Burada kendisine verilen bilgi ise bütün hayallerini altüst etti.

AŞIK OLDUĞU KADIN YAPAY ZEKA ÇIKTI

Martins'in birlikte yaşamak istediği Jéssica'nın gerçek bir insan olmadığı, sosyal medya için yapay zekayla oluşturulmuş sanal bir karakter olduğu anlaşıldı. 300 binden fazla takipçisi bulunduğu belirtilen hesapta, Jéssica'nın çiftlikte yaşadığı ve kendisine eşlik edecek bir erkek aradığı yönünde videolar paylaşılıyordu.

Videolardan birinde sanal karakter, kendisiyle yaşamaya gelecek erkeğin maddi ihtiyaçlarını karşılayacağını ve artık çalışmak zorunda kalmayacağını söylüyordu. Martins de bu paylaşımlardan etkilenerek kadının kendisine yeni bir hayat sunacağına inanmıştı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA YALNIZ KALMIŞ

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından açıklamalarda bulunan Martins, annesinin ölümünden sonra kendisini yalnız hissettiğini ve bu nedenle yeni bir başlangıç yapmak istediğini anlattı.

Annesini kaybettikten sonra yaşadığı şehirden uzaklaşmak istediğini belirten Martins, sosyal medyada karşılaştığı kadının kendisine yeniden mutlu olabileceği umudunu verdiğini söyledi.

GERİ DÖNECEK PARASI BİLE KALMADI

Bütün parasını yolculuk için harcayan Martins, gerçeği öğrendikten sonra yaşadığı şehre dönecek parası olmadığını fark etti.

Belo Horizonte Belediyesi'nin göçmenlere yönelik sosyal destek birimine başvuran Martins'e ulaşım yardımı sağlandı. Belediye görevlileri, 49 yaşındaki adamın şehirden ayrılabilmesi için otobüs bileti temin etti. Martins, daha sonra doğduğu Tocantins eyaletine gitmek üzere yola çıktı.

SANAL KADININ HESABINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın basına yansımasının ardından Jéssica adlı sanal karakterin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Hesabı yöneten kişi, Jéssica'nın yapay zekayla oluşturulduğunu doğrularken hesabın ticari amaçlarla ve etkileşim sağlamak için kullanıldığını belirtti.

Açıklamada, Martins ile özel olarak görüşülmediği ve kendisine herhangi bir kişisel davette bulunulmadığı savunuldu. Böylece Martins'in iletişim kurduğunu düşündüğü kişiyle gerçekten birebir yazışıp yazışmadığı konusu netlik kazanmadı.

YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIĞINA RAĞMEN AŞKTAN VAZGEÇMEDİ

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Martins, tüm bunlara rağmen gerçek aşkı bulma umudunu kaybetmediğini söyledi. Brezilyalı adam, aradığı kadını bulamadığını ancak gelecekte başka biriyle tanışıp yeni bir hayat kurmak istediğini dile getirdi.