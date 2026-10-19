Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti - Son Dakika
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Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

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Paris’te nikah masasına oturan oyuncu Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat, İstanbul’da düğün yaptı. Çağatay Ulusoy’un nikah şahidi olduğu geceye Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Devrim Özkan ve Mert Koç da katıldı.

Itır Esen ve Engin Aykanat, Paris’teki nikahlarının ardından İstanbul’da düzenlenen düğünde aileleri ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Esen, düğününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

ÇAĞATAY ULUSOY NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Düğünde Çağatay Ulusoy, çiftin nikah şahidi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Devrim Özkan ile Mert Koç da geceye katılan isimler arasındaydı. Serdar Ortaç ise sahne alarak davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

Itır Esen, dantel işlemeli gelinliği ve başını, omuzlarını örten duvağıyla klasik ve romantik bir tarz tercih etti.

Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti
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    Yorumlar (1)

  • Mehtap uzdil Mehtap uzdil:
    Şahitler ünlü ya sanırım o yüzden ünlü ıtır esen demısler 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti - Son Dakika
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