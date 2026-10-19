İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Fransa'da protestoların yol açtığı gerginlik sürerken Meksika'dan da şiddet olaylarının yaşandığı gösterilere ilişkin görüntüler geldi. Jalisco eyaletinde içme suyunun kirli olduğu yönündeki şikayetler üzerine düzenlenen protestolarda tansiyon yükseldi. Maskeli göstericiler hükümet binasının yan girişini kırarken bazı protestocular içeri girmeyi başardı. Yaşanan olaylarda kamu binasında hasar meydana geldi.

KİRLİ SU PROTESTOSU BÜYÜDÜ

Meksika'nın Jalisco eyaletinde evlerine ulaşan içme suyunun ciddi şekilde kirlendiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm talep etti. Temiz suya erişim konusunda yaşanan sorunlara tepki gösteren protestocuların eylemleri sırasında gerginlik arttı.

MASKELİ GÖSTERİCİLER HÜKÜMET BİNASINA GİRDİ

Protestolar sırasında maskeli bir grup, Jalisco'daki hükümet binasının yan girişine yöneldi. Kapıyı kıran göstericilerden bazıları binaya girdi. Olaylar sırasında kamu binasında tahribat meydana geldi.

HALK TEMİZ İÇME SUYU İSTİYOR

Evlerindeki suyun kirli olduğunu belirten bölge sakinleri, yetkililerin soruna çözüm bulmasını ve güvenli içme suyu sağlanmasını talep ediyor. Su kirliliğine yönelik tepkiler, hükümet binasının hedef alındığı protestolara dönüştü.

HÜKÜMET BİNASININ KAPILARINI ATEŞE VERDİLER

18 Ekim'de Guadalajara kentinde düzenlenen ikinci büyük su protestosunda olaylar hükümet binalarına sıçradı. Yüzleri maskeli kişiler, Jalisco Hükümet Sarayı'nın kapılarına molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırdı. Binanın girişlerinde yangın çıkarken kapılar ve camlar zarar gördü. Eyalet Kongresi ve Adalet Sarayı da saldırıların hedefi oldu.

BARIŞÇIL GÖSTERİCİLERDEN MASKELİ GRUBA TEPKİ

Temiz su talebiyle bir araya gelen göstericilerin bir bölümü, şiddet olaylarına karışan maskeli kişilerle aralarına mesafe koydu. Bazı protestocular, söz konusu kişilerin eylemi provoke etmek amacıyla aralarına katıldığını savundu. Şiddet olaylarının ardından güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ KİRLİ SU SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Guadalajara ve çevresindeki yerleşim yerlerinde aylardır devam eden su sorunu, halkın tepkisini artırdı. Bölge sakinleri, musluklarından kötü kokulu ve koyu renkli su aktığını belirterek yetkililerden çözüm istedi. Su kirliliğinin yaklaşık 900 bin kişiyi etkilediği öne sürülürken vatandaşlar, güvenli içme suyuna erişim sağlanmasını talep etti.