Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu - Son Dakika
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Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu

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İstanbul ve Kocaeli'deki selde kaybolan iki kişinin daha cansız cesedinin bulunmasıyla afette hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve İstanbul genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından yaşanan sel felaketinde acı haberler art arda geldi. Kocaeli'de dere sularına kapılan araçta kaybolan iki kişinin ve İstanbul'da aranan bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla bölgedeki toplam can kaybı 8'e çıktı.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kadılla Mahallesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenen araçta bulunan üç kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Araçta bulunan ve akıntıya kapılarak kaybolan diğer iki kişi için ise bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekiplerinin katıldığı çalışmalar Pendik Göçbeyli köyü çevresinde yoğunlaştırıldı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ekiplerin zorlu arazi koşullarında yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda ilk olarak öğle saatlerinde 32 yaşındaki Fatih Demirtaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dün gündüz saatlerinden itibaren aralıksız devam eden aramalarda, kayıp diğer kişi Doğan Arslan'ın cansız bedeni ise sabah saatlerinde Göçbeyli köyünde dere kenarına yakın bir bölgede bulundu.

CAN KAYBI 8'E YÜKSELDİ

Kocaeli'deki acı kayıpların yanı sıra İstanbul'da yürütülen arama çalışmalarından da acı haber geldi. İstanbul'da sel sonrası kayıp olarak aranan Haşim Ciritlioğlu'nun da cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Valilik tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ciritlioğlu'na ait cesedin Ayvansaray Vapur İskelesi yakınında bulunduğu belirtildi. Son tespitlerle birlikte İstanbul ve Kocaeli genelinde sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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İstanbulKocaeliGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Allah rahmet eylesin tabii ki ölenler müslümansa, 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu - Son Dakika
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