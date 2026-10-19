İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet Hoca 3 nedeni tek tek sıraladı - Son Dakika
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İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet Hoca 3 nedeni tek tek sıraladı

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İsmailağa\'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet Hoca 3 nedeni tek tek sıraladı
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati ile yollarını ayırmalarının arkasındaki üç nedeni açıkladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyetine uyulmadığını savunan Ünlü, cemaat yönetiminin yeni şeyh belirlemesine ve Abdullah Kılıç'ın görevlendirilmesine sert tepki gösterdi. Ünlü, "İsmailağa ile irtibatı olanlarla irtibatımız kesilmiştir." dedi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nden ayrılma nedenlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayımlanan konuşmasında cemaat yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan Ünlü, ayrılık kararının arkasında üç temel gerekçe olduğunu belirterek Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyetine uyulmadığını öne sürdü.

"VASİYETİ BOZDUKLARI İÇİN TERK ETTİK"

Ayrılık kararının ilk nedeninin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vasiyetine uyulmaması olduğunu savunan Ünlü, "Efendi Hazretlerimiz bize vasiyet etti. Rabıta bana devam edecek. Bozdukları için terk ettik." ifadelerini kullandı.

"ŞEYH UYDURDULAR"

İkinci gerekçenin cemaatin yeni bir şeyh belirlemesi olduğunu söyleyen Ünlü, Ustaosmanoğlu'nun kendisinden sonra halife bırakmadığını savundu.

Ünlü, "Efendi Hazretlerimiz bize vasiyet etti. Halifem yoktur. Şeyh bırakmadım. Bunu kulaklarımızla duyduk. Sesi de var. İsmailağa Vakfı şeyh uydurdu. İkinci onun için terk ettik." dedi.

ABDULLAH KILIÇ'A SERT SÖZLER

Üçüncü ayrılık gerekçesinin Abdullah Kılıç'ın genel sekreterliğe getirilmesi olduğunu belirten Ünlü, Kılıç'ın dini görüşlerine tepki gösterdi.

Kılıç'ın, velilerin vefatlarından sonra tasarruflarının ve kerametlerinin devam etmediği yönünde açıklama yaptığını ileri süren Ünlü, bu görüşün Ehl-i Sünnet anlayışına aykırı olduğunu savundu.

Ünlü ayrıca Kılıç'ın Mustafa Karataş ve Hayrettin Karaman ile ilişkilerine yönelik çeşitli suçlamalarda bulundu. Söz konusu değerlendirmeler Ünlü'nün iddialarından oluşurken, adı geçen kişilerin bu açıklamalara ilişkin yanıtları henüz bilinmiyor.

"İSMAİLAĞA İLE İRTİBATIMIZ KESİLMİŞTİR"

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yolunu takip etmeye devam ettiklerini vurgulayan Ünlü, cemaat yönetimiyle ilişkilerinin tamamen sona erdiğini belirtti.

Ünlü, "İsmailağa ile irtibatı olanlarla irtibatımız kesilmiştir. Allah onları da ıslah eylesin, hidayet eylesin, Efendi'ye dönmelerini nasip eylesin. Ama Efendi'ye dönmedikleri, vasiyetlerine yönelmedikleri sürece bizim onlarla ilişkimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

"BEN FİKRİ'Yİ ŞEYH OLARAK KABUL ETMİYORUM"

Konuşmasında Kamil Şenocak'ın geçmişte yaptığı açıklamalara da değinen Ünlü, Şenocak'ın Fikri Doğan'ı şeyh olarak kabul etmediğini söylediğini aktardı.

Ünlü, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine halife bırakmadığı yönündeki görüşünü yineleyerek kendisiyle aynı düşüncede olmayan cemaat mensuplarına yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Mahmut UstaosmanoğluCübbeli Ahmet HocaGüncelGündemSon Dakika

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