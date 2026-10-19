Hassa'da salyangoz kabusu: İlaç, tuz ve kükürt işe yaramadı, evlere kadar giriyorlar - Son Dakika
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Hassa'da salyangoz kabusu: İlaç, tuz ve kükürt işe yaramadı, evlere kadar giriyorlar

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Hassa\'da salyangoz kabusu: İlaç, tuz ve kükürt işe yaramadı, evlere kadar giriyorlar
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Depremden bu yana Hatay'ın Hassa ilçesindeki Bintaş Mahallesi'nde yaşayanlar, yaklaşık 8 evi ve sebze bahçelerini saran salyangozlarla baş etmeye çalışıyor. Ahmet Çalışır, döktükleri ilacın ancak bir gün etkili olduğunu, ektikleri sebzeleri yiyemez hale geldiklerini anlatarak yetkililerden çözüm bekliyor.

Hatay'ın Bintaş Mahallesi'nde depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlar, evleri ve sebze bahçelerini istila etti. İlaç ve tuz gibi çözümlere rağmen salyangozların 1 gün sonra yeniden istilayı sürdürdüğünü ifade eden Ahmet Çalışır, sebze yiyemez hale geldiklerini söyledi.

İLAÇ, TUZ VE KÜKÜRT DE ÇARE OLMADI

Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, depremin ardından sıklıkla görülmeye başlayan salyangozlarla mücadelelerini sürdürüyorlar. Mahallede bulunan yaklaşık 8 evi istila eden salyangozlara karşı çözüm arayan vatandaşlar; ilaç ve tuz dökerek çözüm arasalar da istiladan kurtulamadılar.

MARULU SALLAYINCA SALYANGOZ DÖKÜLÜYOR

Salyangozlara karşı ilacın etkisinin 1 gün sürdüğünü ifade eden Ahmet Çalışır, "Biz bunlardan çok rahatsız. Sebze ekiyoruz, yiyemiyoruz ve bahçemizi sarıyor. Evimizin içerisine kadar giriyor. İlaç attık, tuz attık ve kükürt attık çözüm bulamadık. Salyangozlardan rahatsızız. İlacını her yere atıyorum gidiyor ama ertesi gün tekrar devam ediyor. İlacın etkisi 1 gün sürüyor ve sürekli devam ediyor. Depremden sonra hep bu haldeyiz. Marulu salladığımızda şakır şakır salyangoz dökülüyor, yenmez haldeydi. Burada salyangozlara yetkililer bir çare bulursa memnun kalır ve minnettar oluruz" dedi.

Kaynak: İHA
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