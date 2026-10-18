Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez trafik kazası görüntüleriyle gündeme geldi. Genç adamın araç kullanırken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, olayın ayrıntıları merak konusu oldu.

KAZA GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz, bu kez yaşadığı trafik kazasıyla gündeme geldi. Yorulmaz’ın araç kullanırken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüleri TikTok hesabından paylaştığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kazanın nasıl meydana geldiği ve Hamid’in sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılmaya başlandı. Ancak haberin yayımlandığı sırada kazanın yeri, tarihi ve olası yaralanmalara ilişkin doğrulanmış ayrıntılar paylaşılmadı.

BİYOLOJİK BABASINI BULMAK İÇİN MÜGE ANLI’YA BAŞVURMUŞTU

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı nedeniyle kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu belirterek biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı’nın programına başvurmuştu.

Yıllarca babası olarak bildiği Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığının DNA testiyle ortaya çıkmasının ardından gerçek babasını aramaya başlayan Hamid’in hikâyesi, programda geniş yankı uyandırmıştı.

DOSYADA ADLİ SÜREÇ DE BAŞLATILMIŞTI

Hamid’in biyolojik babasının kimliğinin kendisinden gizlendiği yönündeki iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında annesi Nihal Beyit tutuklanırken dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hamid’in biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle ilgili süreçte ise kesin sonucun DNA testiyle belirlenmesi bekleniyor.