Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı’nın programında biyolojik babasını bulabilmek için yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez trafik kazasına ilişkin görüntülerle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler merak uyandırırken, genç adamın karıştığı kazanın nerede ve ne zaman meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen Hamid Yorulmaz, bu kez trafik kazası görüntüleriyle gündeme geldi. Genç adamın araç kullanırken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, olayın ayrıntıları merak konusu oldu.

KAZA GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz, bu kez yaşadığı trafik kazasıyla gündeme geldi. Yorulmaz’ın araç kullanırken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüleri TikTok hesabından paylaştığı belirtildi.

Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kazanın nasıl meydana geldiği ve Hamid’in sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılmaya başlandı. Ancak haberin yayımlandığı sırada kazanın yeri, tarihi ve olası yaralanmalara ilişkin doğrulanmış ayrıntılar paylaşılmadı. 

BİYOLOJİK BABASINI BULMAK İÇİN MÜGE ANLI’YA BAŞVURMUŞTU

18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, talasemi (Akdeniz anemisi) hastalığı nedeniyle kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu belirterek biyolojik babasını bulmak için Müge Anlı’nın programına başvurmuştu.

Yıllarca babası olarak bildiği Mehmet Sağbaş’ın biyolojik babası olmadığının DNA testiyle ortaya çıkmasının ardından gerçek babasını aramaya başlayan Hamid’in hikâyesi, programda geniş yankı uyandırmıştı. 

Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi

DOSYADA ADLİ SÜREÇ DE BAŞLATILMIŞTI

Hamid’in biyolojik babasının kimliğinin kendisinden gizlendiği yönündeki iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında annesi Nihal Beyit tutuklanırken dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hamid’in biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle ilgili süreçte ise kesin sonucun DNA testiyle belirlenmesi bekleniyor. 

Müge AnlıTrafikYaşamAtvSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bahadır Özcivelek Bahadır Özcivelek:
    bu çocuğun babası dayısı çıkacak gibi bir his var içimde 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Özgün Mehmet Özgün:
    TÜRKİYENİN BOŞ GÜNDEMİ 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol verme tartışmasında dehşet Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Bakan Bayraktar’dan doğal gaza zam sorusuna yanıt Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan Beşiktaş’ın rakibi dağıldı İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
20:26
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin’i hedef aldı: Aklını başına al
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al
20:05
A Milli Takım’da Montella’nın yerine 2 yeni aday
A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday
19:05
Ederson’dan Fenerbahçe kalesine kilit Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
Ederson'dan Fenerbahçe kalesine kilit! Sarı-lacivertliler gol yemeyi unuttu
18:55
Fenerbahçe’nin rakibi Liverpool’da 2 sakatlık birden
Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'da 2 sakatlık birden
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
18:15
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
18:05
Fenerbahçe’de Mert Müldür sevinci
Fenerbahçe'de Mert Müldür sevinci
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 20:58:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei