Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 63 odalı malikane yaptırdığı iddia edilen MHP'li Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, akrabaları tarafından parti genel merkezine şikâyet edildi. 91 sayfalık dosyada belediye şirketleri üzerinden yapılan işlemlerle 3 milyar liralık kamu zararı oluşturulduğu öne sürüldü.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Kendisine 63 odalı malikane yaptırdığı ileri sürülen Özyavuz, belediye şirketlerinin işlemleri nedeniyle akrabaları tarafından MHP Genel Merkezi'ne şikâyet edildi.

91 SAYFALIK DOSYAYLA ŞİKÂYET ETTİLER

Sözcü'nün haberine göre, Harran Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Mehmet Özyavuz'un çocukları, 2019 yılından bu yana görevde bulunan Mahmut Özyavuz hakkındaki iddiaları 91 sayfalık bir dosyayla MHP yönetimine iletti.

Şikâyet dilekçesinde belediye şirketleri üzerinden gerçekleştirilen arsa satışları ve imar işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar liralık kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı

ŞİRKETİN YETKİLERİNİ ŞOFÖRÜNE DEVRETTİĞİ İDDİASI

Dosyada yer alan iddialara göre, Özyavuz'un 2013 yılında kurduğu şirket, çeşitli isim ve yönetim değişikliklerinin ardından başka bir şirketle birleştirilerek Harran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği A.Ş.'ye dönüştürüldü.

Şirketin tek pay sahibi olduğu belirtilen Özyavuz'un, 8 Temmuz'da şirket üzerindeki yetkilerini yeniden şoförü Mahmut Işık'a devrettiği ileri sürüldü.

SERMAYE 250 BİN LİRADAN 1 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI

Şikâyet dosyasında belediye şirketinin sermayesinin 2025 yılında 250 bin liradan 1 milyar liraya yükseltildiği belirtildi.

Şirketin son beş yılda 89 iş yeri ve 23 konut satın aldığı öne sürülürken şirket adresi olarak gösterilen yerde Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu iddia edildi.

HAZİNE ARSASI DEFALARCA EL DEĞİŞTİ

Dosyada, Hazine'ye ait 4 bin 724 metrekarelik bir arsanın 2021 yılından itibaren TOKİ, belediye, bir şahıs ve belediye şirketi arasında defalarca el değiştirdiği ileri sürüldü.

Taşınmazın sonunda yeniden belediyeye satıldığı belirtilirken işlemlerde adı geçen S.I. isimli kişinin Sulama Birliği'nde işçi olarak çalıştığı aktarıldı. Şikâyetçiler, iddiaların araştırılması için Mahmut Özyavuz hakkında soruşturma başlatılmasını ve MASAK tarafından inceleme yapılmasını talep etti.

Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı

"OĞLUNU İŞTEN ATTIM, BENİ ÇEKEMİYORLAR"

Hakkındaki iddialara yanıt veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, şikâyetlerin aile içindeki anlaşmazlıktan kaynaklandığını savundu.

Özyavuz, "2019'da başkan seçilince amca oğlumun haksız yere belediyede kadro aldığını gördüm. Onu attığım için çekemiyorlar, sürekli şikâyetçi oluyorlar" dedi.

"YAPAY ZEKÂYA DOSYA HAZIRLATIYORLAR"

Belediye başkanı, işten çıkarma kararının yargı tarafından da haklı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayıştay da uyardı. Ben de iş akdini fesh ettim, mahkemeye gitti, haklı olduğum görüldü. Buradan darbe yediler, şimdi farklı yöntemlere başvuruyorlar. Yapay zekaya dosya hazırlatıyorlar, partime gidip şikâyet ediyorlar. O arsalar, taşınmazlar hepsi belediye şirketine ait. Bugün ben varım, yarın başkası olacak..."

Özyavuz, belediye şirketlerinin taşınmazlarına ilişkin işlemlerde usulsüzlük bulunduğu iddialarını reddetti.

Milliyetçi Hareket PartisiMahmut ÖzyavuzŞanlıurfaGüncelHarranSaraySarayKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    simdi dal Tarak biri gene cikar imamoglu yazar 1 2 Yanıtla
  • 27kadir2763 27kadir2763:
    itibardan tasarruf olmaz 1 1 Yanıtla
  • yusuf abi yusuf abi:
    millete hizmet eden bir saltanatı yıkıp, ihanet eden binlerce saltanat kurdular. batılılaşma, çağdaşlık furyası son hızla sömürüyor milleti 1 0 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    yemeyen kalmasın 1 0 Yanıtla
  • ibrahimhantas ibrahimhantas:
    benim anlamadığım 3 oda 1 salon neyinize yetmiyor nedir bu saltanatlık sevdası bu para milletin babanızın parası ile olan birşey değil 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:25
Macron, İçişleri Bakanı Nunez’in istifasını kabul etmedi, görevde kalmasını istedi
Macron, İçişleri Bakanı Nunez'in istifasını kabul etmedi, görevde kalmasını istedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:13
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet Yarım düzineden fazla gol attılar
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
09:15
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:58:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei