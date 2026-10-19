Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması - Son Dakika
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Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

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Arda Güler\'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d\'Or yakıştırması
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Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada ceza sahası dışından şık bir gole imza atan Arda Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcunun golü uluslararası futbol gündeminde geniş yankı bulurken genç yıldız için Ballon d'Or yakıştırmaları yapıldı.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 30. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

ARDA GÜLER'DEN NEFİS GOL

Real Madrid'in hücum organizasyonlarında etkili bir görüntü sergileyen Arda Güler, ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

Genç yıldızın golü, hem vuruş tekniği hem de kaleye uzaklığıyla dikkat çekti. Arda, 78 dakika sahada kaldığı mücadelede takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

BALLON D'OR YAKIŞTIRMASI

Arda Güler'in Sevilla karşısında attığı gol, uluslararası futbol kamuoyunda da dikkat çekti. Milli futbolcunun yeteneği ve gelişimi üzerine yapılan değerlendirmelerde Ballon d'Or yakıştırması öne çıktı.

Arda'nın özellikle uzaktan şut becerisi, oyun görüşü ve hücumdaki üretkenliği, genç yaşına rağmen Real Madrid'de üstlendiği rolü bir kez daha gündeme taşıdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ARDINDAN LİGDE DE SAHNEYE ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında oyuna sonradan dahil olup iki asist yaptığı belirtilen Arda Güler, Sevilla mücadelesinde de gol katkısı verdi. Real Madrid, 4-1'lik galibiyetle üç puanı hanesine yazdırırken milli futbolcu da performansıyla öne çıktı.

MAÇIN TARTIŞMALI POZİSYONU DA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in golünden önce, 25. dakikada Sevilla oyuncusu Peque ile yaşadığı pozisyon da İspanya'da tartışma yarattı. Sevilla Teknik Direktörü Luis García Plaza, milli futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini savunarak hakem kararına tepki gösterdi. Arda'nın 30. dakikada attığı gol, bu tartışmanın ardından gelmesi nedeniyle ayrıca dikkat çekti.

Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran golHarikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
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    Yorumlar (2)

  • Münir pekel Münir pekel:
    PSG’ ye transfer olsa kariyerin zirvesi olurda umarım olur 0 0 Yanıtla
  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Maşallah sübhanallah kardeşime Allah yolunu açık etsin. Türkiye’mizi gururla temsil eden bir Türk aslanı 0 0 Yanıtla
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