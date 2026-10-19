Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mehmet Şef\'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Soğuk Savaş' programında MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın elindeki engeline gönderme yapılarak sunulan "On parmağında on marifet" esprisi büyük tepki çekti.

YouTube'da yayınlanan "Soğuk Savaş" programında, TV8'in popüler yarışması MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'ya dair sorulan bir soru sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir içerikte Orkun Işıtmak'ı azarlamasıyla gündeme gelen Mehmet Şef'e gönderme yapılan programda, izleyenlerin tepkisini çeken şu diyalog gerçekleşti:

  • Soru: "Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?"
  • Yanıt: "Şefim on parmağında on marifet."

MEHMET ŞEF'İN TRAVMASI ETKİLEŞİM MALZEMESİ YAPILDI

Sosyal medya kullanıcıları, Mehmet Yalçınkaya'nın 5 yaşında arkadaşlarıyla oynarken geçirdiği kaza sonucu 3 parmağını kaybettiğini hatırlatarak programdaki espriye sert tepki gösterdi. Şakanın, Mehmet Şef'in fiziksel engelini hedef alarak ve ima edilerek yapılması X (Twitter) başta olmak üzere dijital platformlarda eleştiri yağmuruna tutuldu.

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

  • "Bu düpedüz saygısızlık"
  • "Buna şaka diye gülenlerin de aklı yok"
  • "Adamın travması var yaptığı şakaya bak"
  • "Bu kara mizah falan değil, bir insanın travmasını etkileşim malzemesi yapmak üzerine böyle hunharca kahkaha atmak nedir lan"
  • "Birinin engeliyle dalga geçmek mizah değil düpedüz saygısızlıktır."

"HAYATIMIZDA YAŞADIĞIMIZ KAZALAR..."

Söz konusu tartışmaların ardından Mehmet Yalçınkaya'nın daha önce geçirdiği kaza ve yaşadığı süreçle ilgili yaptığı duygusal açıklama yeniden gündeme geldi. Mehmet Şef, parmaklarını kaybettiği kazaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Kapının önünde 2 arkadaş oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna 'Bir kıyma makinesinde oldu' diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi daha çok tutunmaya sevk ediyor. Bazı insanlar eli yok, kolu yok, vücudunun yarısı olmayanlar var. 11 yaşında çıraklıkla başladığım hikayemde kimse benim aşçı olacağıma inanmadı. Bu bana her zaman hırs ve tutunma verdi. Herkesten fazla çalıştım."

Mehmet YalçınkayaMasterChefMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Depremden sonra gelen istila Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:19:30. #7.12#
SON DAKİKA: Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei