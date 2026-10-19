Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel mevlit ve pilav günü etkinliğinde yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi. Yemekten 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan yaklaşık 100 kişi hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinin ardından çok sayıda kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Tavuklu pilav ikram edilen etkinliğe katılan yaklaşık 100 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine inceleme başlatıldı.

BİN KİŞİYE TAVUKLU PİLAV İKRAM EDİLDİ

Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

3 SAAT SONRA ŞİKAYETLER BAŞLADI

Etkinliğin ardından yaklaşık 3 saat geçmesiyle bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 100'e ulaştığı öğrenildi.

Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı. Tavuklu pilavdan kaynaklanan gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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