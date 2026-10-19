Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır - Son Dakika
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Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

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Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için yayımladığı videoda dünyaya seslendi. Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını vurgulayan Guardiola, "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar" dedi. Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çeken İspanyol teknik adam, "Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir" sözleriyle dayanışma çağrısında bulundu.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Filistin halkının yaşadığı acılara ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Guardiola, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı yaptı. Özellikle çocukların yaşadığı dramı gündeme getiren deneyimli teknik adam, Filistin ile dayanışmanın kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"ONLAR ÖLMÜŞ DEĞİL, KATLEDİLMİŞ İNSANLAR"

Instagram hesabından yayımladığı videoda Gazze'de hayatını kaybeden sivillere dikkat çeken Guardiola, yaşananların yalnızca istatistiklerle anlatılamayacağını belirtti.

Guardiola, "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar sivil zayiat değil; onlar kız ve erkek çocukları. Onları kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda ve acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde insanlığımızı kaybetmeye başlarız." ifadelerini kullandı. İspanyol teknik adamın açıklamalarında, hayatını kaybeden insanların kimliklerinin ve yaşam öykülerinin unutulmaması gerektiğine yaptığı vurgu öne çıktı.

"İNSANLIK TARİHİNİN KARANLIK BİR DÖNEMİNDEN GEÇİYORUZ"

Gazze'de yaşananları insanlık açısından büyük bir trajedi olarak değerlendiren Guardiola, özellikle çocukların karşı karşıya kaldığı koşullara dikkat çekti.

Dünyanın yaşananları izlediğini ancak Filistin halkının acılarının devam ettiğini belirten Guardiola, "Gazze'deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Daha büyüme fırsatı bile bulamadan her şeylerini kaybetmelerine tanıklık ediyoruz." dedi.

Deneyimli teknik direktör, çocukların savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"ONLARIN ACISI YABANCI DEĞİL"

Filistin halkının yaşadığı acıların tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyleyen Guardiola, açıklamasında dayanışma mesajı verdi. Guardiola, "Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, Filistin'de yaşananların yalnızca bölgesel bir mesele olarak görülmemesi gerektiğine işaret ederek insan hakları ve dayanışma konusunda ortak sorumluluğa dikkat çekti.

GAZZE'DEKİ CAN KAYIPLARINA DİKKAT ÇEKTİ

İsrail hükümetinin Gazze'de 74 binden fazla insanı öldürdüğünü söyleyen Guardiola, bölgeye insani yardım girişinin engellenmeye devam ettiğini belirtti. Gazze'deki yıkımın yanı sıra Batı Şeria'da yaşanan gelişmelere de değinen Guardiola, Filistinlilerin evlerinin yıkıldığını ve zorla yerlerinden edilmelerinin sürdüğünü ifade etti.

Ünlü teknik adam, yaşanan insani krizin yalnızca son dönemdeki saldırılarla sınırlı olmadığını, Filistin halkının uzun yıllardır yerinden edilme ve belirsizlikle mücadele ettiğini dile getirdi.

"FİLİSTİN HALKININ DİRENCİNE HAYRANLIK DUYUYORUZ"

Milyonlarca Filistinli mültecinin onlarca yıldır zorlu koşullarda yaşamını sürdürdüğünü belirten Guardiola, Filistin halkının gösterdiği dirence dikkat çekti. Guardiola, "Milyonlarca Filistinli mülteci için acı henüz yeni başlamış değil. Onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp, travma, belirsizlik ve adaletsizlik içinde yaşıyorlar ve yine de vazgeçmiyorlar. Filistin halkının direncine ve kararlılığına hayranlık duyuyoruz." dedi.

Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

Çocukların güvenli bir ortamda büyüme hakkına vurgu yapan İspanyol teknik direktör, "Hiçbir çocuk, yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenerek büyümemeli." sözleriyle mesajını sürdürdü.

"BUGÜN SESSİZ KALMAK DA BİR TARAF TUTMA BİÇİMİDİR"

Açıklamasının sonunda uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Guardiola, Filistin'de yaşananların görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. Guardiola, "Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir. Ancak başka yöne bakamayız. Filistin önemlidir. Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var. Şimdi lütfen, Filistin hakkında konuşmaya ve insanlığı savunmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adamın mesajında, Gazze'deki insani krizin gündemde tutulması ve Filistin halkıyla dayanışmanın sürdürülmesi gerektiği vurgusu öne çıktı.

FUTBOL DÜNYASINDAN FİLİSTİN İÇİN DAYANIŞMA MESAJI

Dünya futbolunun tanınmış teknik direktörlerinden biri olan Guardiola'nın açıklaması, spor dünyasından Filistin'e yönelik dayanışma çağrılarına bir yenisini ekledi.

Guardiola, mesajında yalnızca Gazze'deki can kayıplarına değil, Batı Şeria'daki zorla yerinden edilmelere ve Filistinli mültecilerin uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı sorunlara da yer verdi.

Ünlü teknik direktör, Filistin halkının adalet ve barış talebinin unutulmaması gerektiğini belirterek açıklamasını insanlığı savunma çağrısıyla tamamladı.

Pep GuardiolaFilistinİsrailGazzeSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abdurrahman Erkan Abdurrahman Erkan:
    helal olsun... adam gibi adam... kariyerini bitirirler bu siyonistler ama ona rağmen bu kadar cesurca konuşuyor helal olsun 3 0 Yanıtla
  • melihyıldız yıldız melihyıldız yıldız:
    Bu adam Milli takımın başına getirilsin... Derhal...! 0 0 Yanıtla
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