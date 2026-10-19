Mersin\'de bir ev sahibi, tahliye davası reddedilince 41 bin TL ödeyeceğini söyledi

Mersin'de kiracısı bulunan bir daireyi satın alan vatandaş, yaklaşık 2 yıldır evine giremediğini ve kira alamadığını iddia etti. Kiracının tahliyesi için açtığı davanın reddedildiğini belirten vatandaş, 41 bin TL karşı taraf vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını söyleyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi 3216 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Merveyanoğlu, 29 Ocak 2025 tarihinde apartmanın ikinci katında bulunan, içerisinde yabancı uyruklu bir kiracının yaşadığı daireyi satın aldı. Evi satın aldıktan sonra kiracıya noter aracılığıyla ihtarname gönderdiğini belirten Merveyanoğlu, ihtarnameye rağmen kiracının evi boşaltmadığını ve kendisine herhangi bir kira ödemesi yapmadığını ileri sürdü.

Tahliye davası reddedildi, 41 bin TL vekalet ücreti çıktı

Kiracının tahliyesi için mahkemeye başvurduğunu anlatan Merveyanoğlu, yargılama sürecinde bilirkişi raporu hazırlandığını, aylık kira bedelinin 20 bin TL olması gerektiğini düşündüğü daire için 2 bin TL değer belirlendiğini iddia etti. Mahkemenin tahliye talebini reddettiğini söyleyen Merveyanoğlu, kararın ardından karşı tarafın avukatına 41 bin TL vekalet ücreti ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

"Ne evime girebiliyorum ne de kira alabiliyorum"

Yaşadığı süreci anlatan Merveyanoğlu, evi satın aldığı tarihten bu yana kiracıyla sorun yaşadığını belirterek, "Mersin Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında bir daire satın aldım. Aldığım zaman içerisinde kiracısı vardı, yabancı uyruklu bir vatandaşımız. Ona noterden bir tebligat çektim. Yaklaşık 2 yıldır ben bu evi almışım, ne evime girebiliyorum ne de evimin kirasını alabiliyorum. Ben şu anda mağdurum" dedi.

Tahliye davası reddedildi

Kiracının evden çıkarılması için mahkemeye başvurduklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Merveyanoğlu, yargılama sırasında hazırlanan bilirkişi raporundaki kira bedeline de tepki gösterdi. Merveyanoğlu, "Biz mahkeme yoluyla tahliye kararını çıkartmak için mahkemeye başvuru yaptık. Mahkeme bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi raporuna istinaden buranın kirası normalde 20 bin TL olması gerekirken 2 bin TL olarak belirlendi. Bizim kiracı hiçbir şekilde kira vermedi. Biz evin tahliyesini istedik. Hem kira alamıyoruz hem de hakim dosyaya ret verdi" diye konuştu.

"Hem mal sahibiyim hem de üstüne para veriyorum"

Mahkemenin tahliye talebini reddetmesinin ardından karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kaldığını ifade eden Merveyanoğlu, "Ona istinaden vekalet ücreti de bana çıktı. 41 bin TL de ben vekalet ücreti karşı tarafın avukatına vermem lazım. Hem mal sahibiyim hem de üstüne para veriyorum. 2 yıldır kira da alamıyorum. Mağdurum. Mağduriyetim için hukuk işlemlerini başlattık ama maalesef bir türlü sonuca varamadık" ifadelerini kullandı.