Galatasaray\'dan UEFA\'ya başvuru! Ülke yangın yeri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Fransa'da yaşanan olaylar dikkatleri maçın güvenliğine çevirdi. Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen protestolar sırasında çıkan çatışmalar ve yangınlar, Lille'de de endişeye neden oldu.

LILLE'DE ÇATIŞMALAR VE YANGINLAR

Fransa genelinde geniş katılımlı protestolar düzenlenirken Lille kentinde de bazı gösteriler sırasında olaylar çıktı. Kent merkezinde polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandığı, bazı iş yerlerinin zarar gördüğü ve yangınlar çıktığı bildirildi.

Grand'Place çevresinde yaşanan olaylar ve iş yerlerine yönelik saldırılar, Galatasaray'ın deplasman karşılaşması öncesinde güvenlik konusunu gündeme taşıdı.

GALATASARAY'DAN UEFA'YA GİRİŞİM

Sarı-kırmızılı kulübün, Lille karşılaşması öncesinde hem takım kafilesinin hem de deplasmana gidecek taraftarların güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA nezdinde girişimde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de iletişim halinde olduğu, karşılaşmanın başka bir stada alınmasını değil güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep ettiği ifade edildi.

MAÇIN YERİ DEĞİŞECEK Mİ?

UEFA, güvenlik koşulları nedeniyle bir karşılaşmanın planlandığı şekilde oynanamayacağına karar verilmesi halinde organizasyon düzenlemelerinde değişikliğe gidebiliyor. Ancak Lille-Galatasaray karşılaşmasının başka bir stada alınmasına veya ertelenmesine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor. Gözler, karşılaşma öncesinde alınacak güvenlik tedbirlerine ve UEFA'dan gelebilecek açıklamalara çevrildi.