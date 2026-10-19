Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. İkili daha önce de birkaç kez cenazede karşı karşıya gelmişti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu

YİNE CENAZEDE BULUŞTULAR 

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından siyasi yolları ayrılan ve aralarındaki gerilimle gündeme gelen Özel ile Kılıçdaroğlu, yine bir cenaze töreninde karşı karşıya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cenaze töreninde bir araya gelen iki isim tokalaştı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu sırada eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da yanlarında yer aldığı görüldü. Tören boyunca Özel ile Arınç zaman zaman kısa sohbetler gerçekleştirdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    biz sahte enflasyon rakamlarıyla ağzımda tek dişim dahi yokken düşük maaş alırken bir emekli milletvekili daha ballı emekli maaşı alamayacak üzülmemek elde değil 2 0 Yanıtla
  • mevlut cetin mevlut cetin:
    İnşallah en azından Fatiha biliyorlardır 1 1 Yanıtla
    Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Fatiha bilenlerin yaptıklarını da biliyoruz. 0 0
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Zavalli Mevlut tek sen mi biliyorsun...biraz adaletli olun lütfen 0 0
    şahabettin Ayyıldız şahabettin Ayyıldız:
    Milletin garibanın yetimin malını çalan fatiha bilse ne olur bilmese ne olur ismi müslüman olmakla müslüman olunmaz 0 0
  • Çetin Talay Çetin Talay:
    Sırrı Süreyya öndere neden bu tören yapılmadı hem eski de değildi aktif millet vekili ve meclis başkan vekiliydi 1 0 Yanıtla
  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    ne biçim haber dili bu? kahvehane dayilari seviyesi 0 0 Yanıtla
  • rıza gülgeldi rıza gülgeldi:
    ?? Ah kardeşim seni çok özledim perde arkası ?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu - Son Dakika
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