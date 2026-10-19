2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otelde yaşanan olay paniğe neden oldu. Şehit Muhtar Mahallesi'nde 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Deniz Ece Y. (29), kaldığı otel odasının penceresinden çıkarak binanın dış cephesindeki tabelanın üzerine geçti.

İKİ ERKEKLE 2 GÜNDÜR AYNI ODADA KALIYORDU

Edinilen bilgilere göre Deniz Ece Y.'nin, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile aynı otel odasında iki gündür kaldığı öğrenildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden dışarı çıkan kadın, otelin tabelası üzerinde tutunmaya çalışarak çevredekilerden yardım istedi.

"İMDAT, POLİS YOK MU?" DİYE BAĞIRDI

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Deniz Ece Y.'nin tabelanın üzerinde güçlükle durduğu ve "İmdat, polis yok mu?" diye bağırdığı görüldü.

Bir süre sonra bulunduğu yerden aşağı düşen kadının düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BİLEĞİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık şekilde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ODADAKİ İKİ KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, olay sırasında kadınla aynı otel odasında bulunan Hakan B. ve M.F.K.'nin bilgisine başvurdu. İki kişi, Deniz Ece Y. ile iki gündür aynı odada kaldıklarını, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkânlarıyla pencereden çıkarak tabelanın üzerine geçtiğini ve bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını öne sürdü. Kadının neden pencereden çıktığı ve yardım istediği henüz netlik kazanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.