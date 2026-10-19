2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç - Son Dakika
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2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

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İstanbul Beyoğlu'nda 61 ve 17 yaşlarındaki iki erkekle 2 gündür aynı otel odasında kalan 29 yaşındaki Deniz Ece Y., pencereden çıkarak otel tabelasının üzerine geçti. "İmdat, polis yok mu?" diye yardım çığlıkları atan kadın, bir süre sonra aşağı düşerek yaralandı. Bileği kırılan kadın hastaneye kaldırılırken yardım çığlıkları ve düşme anı kameralara yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otelde yaşanan olay paniğe neden oldu. Şehit Muhtar Mahallesi'nde 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Deniz Ece Y. (29), kaldığı otel odasının penceresinden çıkarak binanın dış cephesindeki tabelanın üzerine geçti.

İKİ ERKEKLE 2 GÜNDÜR AYNI ODADA KALIYORDU

Edinilen bilgilere göre Deniz Ece Y.'nin, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile aynı otel odasında iki gündür kaldığı öğrenildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden dışarı çıkan kadın, otelin tabelası üzerinde tutunmaya çalışarak çevredekilerden yardım istedi.

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

"İMDAT, POLİS YOK MU?" DİYE BAĞIRDI

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Deniz Ece Y.'nin tabelanın üzerinde güçlükle durduğu ve "İmdat, polis yok mu?" diye bağırdığı görüldü.

Bir süre sonra bulunduğu yerden aşağı düşen kadının düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

BİLEĞİ KIRILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık şekilde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

ODADAKİ İKİ KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, olay sırasında kadınla aynı otel odasında bulunan Hakan B. ve M.F.K.'nin bilgisine başvurdu. İki kişi, Deniz Ece Y. ile iki gündür aynı odada kaldıklarını, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkânlarıyla pencereden çıkarak tabelanın üzerine geçtiğini ve bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını öne sürdü. Kadının neden pencereden çıktığı ve yardım istediği henüz netlik kazanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbulBeyoğluGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • hatmeyl hatmeyl:
    olum bu nasıl haber, kadın kim, adamlar neyin nesi, taciz mi var şantaj mı var hürriyetten yoksun bırakma mı var akraba mı ne biçim haber bu 15 0 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    son dakikanın haberleri böyle oluyor malesef 1 0
  • kayan abi kayan abi:
    Habere bak cay demle kadın kim niye iki gundur oteldeler belki akrabalar belki aile belkide başka bi durum deli deli sorular geldi aklıma fonada para kaptırdık neyi düşüneyim şaşırdım: 3 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    belliki kadın ı zorla tutuyorlar. Türkiye'de belkide şu anda binlerce kadın bulunduğu yerde zorla tutuluyor. kimi kimsesi yoksa arayanı yoksa ya ölüp gidiyor yada fuhuş çetelerinin eline düşüyor 1 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    kadının orada ne işi var.ilginç bir durum. 1 0 Yanıtla
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