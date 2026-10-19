Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11\'ler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İki takım da son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek ve zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 90 DAKİKA

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 15 puan topladı. Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından ligde Kocaelispor'u 2-1, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Trabzonspor ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puana ulaştı. Bordo-mavililer, taraftarı önünde Beşiktaş'ı yenerek puan farkını kapatmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Siyah-beyazlılarda Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica'nın Trabzonspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun özellikle orta saha ve hücum hattındaki tercihleri merakla bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Ev sahibi ekipte Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında görev yapamayacak.

THOMAS REIS İLE 3'TE 3

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı üç resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Alman teknik adamla Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde ise KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor.

VLAHOVIC SAHALARA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in Trabzonspor karşılaşmasında yeniden forma giymesi bekleniyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçının kadrosunda yer almayan Sırp golcü, son antrenmanda takımla çalıştı. Bu sezon 8 maçta 6 gol atan Vlahovic'in teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile mücadele edecek. Beşiktaş daha sonra Süper Lig'de İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Üç kulvarda yoğun bir maç takvimine giren Beşiktaş için Trabzonspor deplasmanı, kritik bir sınav olacak.