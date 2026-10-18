A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım\'da Montella\'nın yerine 2 yeni aday
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran TFF, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Abdullah Avcı ve Samet Aybaba adaylar arasında öne çıktı. İşte detaylar...

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan ve Şenol Güneş'in ardından iki aday daha belli oldu.

ABDULLAH AVCI LİSTEDE İLK SIRADA

Arda Turan seçeneğinin kapanmasıyla birlikte adaylar arasında Abdullah Avcı ismi öne çıktı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde iddialara yanıt vererek yetkililerle netleşmiş bir durum olmadığını ifade etmişti. Avcı, "Adımın milli takımla anılması gurur verici. Türk futboluna ve bayrağımıza hizmet etmek her teknik adamın arzusu. Şu an için süreci izleyip beklemek en doğrusu olur.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'da Montella'nın yerine 2 yeni aday

GEÇİCİ ÇÖZÜM: SAMET AYBABA

TFF'nin gündemindeki bir diğer ihtimal ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba. Yönetimin, UEFA Uluslar A Ligi'nde Kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmaları için takımı geçici olarak Aybaba'ya emanet etmeyi "C planı" olarak masada tuttuğu belirtiliyor.

A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday
Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talipTurnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklamaArda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaAbdullah AvcıSamet AybabaMilli TakımTürkiyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • tahsin Tahsin1 tahsin Tahsin1:
    Fetö artıkları her yerde,çokmu zor Aykut Kocamanı getirmek düşünülmüyor bile Samey Aybaba bile düşünülmüş 3 0 Yanıtla
  • Ahmet Aydın null Ahmet Aydın null:
    olamaz klâsik isimler midem bulanıyor ya 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin KARA Hüseyin KARA:
    midemiz bulandı isimlerini bile görünce. Aykut Kocaman tek çare 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Bakan Bayraktar’dan doğal gaza zam sorusuna yanıt Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
20:26
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin’i hedef aldı: Aklını başına al
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al
19:55
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
17:00
Şişli’de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden ikincisi de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 21:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım'da Montella'nın yerine 2 yeni aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei