A Milli Takım\'da Montella\'nın yerine 2 yeni aday

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik patronunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan ve Şenol Güneş'in ardından iki aday daha belli oldu.

ABDULLAH AVCI LİSTEDE İLK SIRADA

Arda Turan seçeneğinin kapanmasıyla birlikte adaylar arasında Abdullah Avcı ismi öne çıktı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde iddialara yanıt vererek yetkililerle netleşmiş bir durum olmadığını ifade etmişti. Avcı, "Adımın milli takımla anılması gurur verici. Türk futboluna ve bayrağımıza hizmet etmek her teknik adamın arzusu. Şu an için süreci izleyip beklemek en doğrusu olur.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: SAMET AYBABA

TFF'nin gündemindeki bir diğer ihtimal ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba. Yönetimin, UEFA Uluslar A Ligi'nde Kasım ayında oynanacak Belçika ve Fransa karşılaşmaları için takımı geçici olarak Aybaba'ya emanet etmeyi "C planı" olarak masada tuttuğu belirtiliyor.